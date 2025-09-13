Kenia Os llega a Disney+ con "La OG": docu-concierto más visto del pop mexicano

Tras arrasar en taquilla, Kenia Os llega a Disney+ con su documental Kenia Os: La OG, que ya se posiciona como el docu-concierto mexicano más visto de la historia. Dirigido por Ana Nube y Gastón Etchechoury, el filme retrata los dos conciertos que la cantante ofreció en el Palacio de los Deportes en noviembre pasado.

DETRÁS DE CÁMARAS Y GRANDES INVITADOS

Con una duración de 1 hora y 28 minutos, el documental permite a los fans ver los ensayos, la producción de alto nivel y la pasión que llevó a Kenia a cumplir sus sueños. Además, cuenta con la participación especial de Bella Poarch, Snow Tha Product, Yeri Mua y La Joaqui, quienes acompañan a Kenia en sus shows.

GLAMOUR Y PRESENCIA INTERNACIONAL

El estreno coincide con la Semana de la Moda, donde Kenia Os se dejó ver junto a su novio, Peso Pluma, y compartió momentos con figuras como el diseñador Michael Kors y la icónica Anna Wintour. Con este lanzamiento, Kenia reafirma su lugar en la cima del pop mexicano y en las plataformas de streaming, consolidando su conexión con los "Keninis" y su crecimiento en la industria musical.