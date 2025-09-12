Jorge “Coque” Muñiz fue hospitalizado de emergencia y se sometió a cirugía

El cantante y conductor Jorge “Coque” Muñiz generó gran preocupación entre sus seguidores luego de que se diera a conocer que fue hospitalizado de emergencia tras presentar fuertes dolores estomacales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete, de 65 años, relató que los médicos le detectaran el colon volteado tras presentar fuertes dolores abdominales, lo que derivó en una cirugía.

“COQUE” MUÑIZ FUE HOSPITALIZADO DE EMERGENCIA

El conductor relató que a inicios de esta semana comenzó a sentir un dolor intenso en la zona abdominal, el cual en un principio pensó que se debía a una indigestión. Sin embargo, al no desaparecer los malestares, decidió acudir con su médico, quien tras realizarle diversos estudios determinó que tenía el colon volteado, lo que impedía el buen funcionamiento de su intestino.

“Me empecé a sentir mal, me dolía la panza, dije a lo mejor es una comida que me cayó mal, pero me empezó a doler más (…) fuimos a hacer unos exámenes, una tomografía, y tenía el colon volteado”, explicó el hijo de Marco Antonio Muñiz en un video grabado desde su habitación hospitalaria.

Ante lo delicado del diagnóstico, el también actor y presentador fue sometido a una cirugía de emergencia el pasado martes por la noche. Afortunadamente, el procedimiento no presentó complicaciones y su recuperación ha sido favorable.

“Gracias a Dios había bajado de peso, eso me ayudó, mis signos vitales estaban perfectos, me dio chance de tener una recuperación. Ya me voy hoy del hospital”, compartió el artista, asegurando que este viernes 12 de septiembre recibiría el alta médica.

La publicación donde dio a conocer su estado ya no está disponible en su perfil de Instagram, aunque no se han revelado los motivos de la eliminación.

Sin embargo, pese a lo ocurrido, continúa en pie su próxima presentación en el Lunario del Auditorio Nacional, programada para el 27 de septiembre.

Fans y colegas del medio le enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación tras atravesar este complicado momento de salud.