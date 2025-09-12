De Sonora al mundo: Carin León será el primer latino en presentarse en el Sphere de Las Vegas

El cantante sonorense Carin León hará historia al convertirse en el primer artista latino en presentarse en el icónico Sphere de Las Vegas, uno de los recintos más futuristas del mundo donde han actuado figuras como U2, Backstreet Boys y Eagles.

Óscar Armando Díaz de León, mejor conocido como Carin León, anunció que llevará su música regional mexicana a este escenario.

Además, antes de su debut en la esfera gigante, Carin se presentará este viernes 12 de septiembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena, como parte de su Boca Chueca Tour 2025.

CARIN LEÓN SE PRESENTARÁ EN EL SPHERE DE LAS VEGAS

Será el 11, 12 y 13 de septiembre de 2026, cuando el cantante sonorense haga historia en el Sphere de las Vegas. A través de sus redes sociales, Carin León informó que la preventa comenzará el martes 23 de septiembre de 2025 y la venta general el viernes 26 del mismo mes, incluyendo paquetes VIP especiales para los asistentes.

El artista adelantó que su show no será solo un concierto, sino una experiencia en la que cada trompeta, acordeón y acorde conectará con el corazón del público latino.

El cantante hermosillense, nacido en 1989, ha logrado consolidarse como uno de los referentes del regional mexicano, fusionando su música con elementos de country, soul, rock e incluso flamenco.

Para anunciar su histórica presentación, Carin León organizó un evento privado en Las Vegas, al que invitó a creadores de contenido y periodistas de México, Colombia y España, trasladándolos en tres aviones privados. Los asistentes compartieron a través de Instagram la experiencia, que incluyó regalos característicos del artista, como su icónico sombrero y la botarga del león que lo representa.

Con este concierto, Carin León abre un nuevo capítulo para la música en español en vivo, consolidándose como un embajador del regional mexicano en el mundo y llevando el orgullo de Hermosillo, Sonora, a un escenario sin precedentes.