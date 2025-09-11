¿BTS cantará el tema oficial del Mundial 2026? Esto reveló un miembro del grupo

Un simple comentario fue suficiente para desatar la euforia en redes sociales y generar un nuevo rumor que mantiene expectante al ARMY: ¿BTS será el encargado de interpretar el tema oficial del Mundial 2026?

La especulación comenzó luego de la respuesta de Kim Taehyung, mejor conocido como V, a través de la plataforma Weverse a un comentario de un fan, ya que los integrantes de la banda suelen interactuar constantemente con sus seguidores.

¿QUÉ DIJO V DE BTS SOBRE EL MUNDIAL 2026?

Entre miles de comentarios, un usuario le pidió que compusiera el himno mundialista para la próxima Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La respuesta de V encendió las alarmas: "Buena idea, hagámoslo la próxima vez", contestó al comentario de ARMY, por lo que sus palabras fueran tomadas como una señal de lo que podría estar por venir.

Aunque no existe confirmación oficial por parte de la FIFA ni de HYBE, la agencia que representa a BTS, el comentario fue más que suficiente para que ARMY viralizara la posibilidad.

Para muchos, la idea no suena descabellada si se toma en cuenta la trayectoria del grupo en escenarios internacionales y su conexión con eventos deportivos.

JUNGKOOK INTERPRETÓ "DREAMERS", TEMA OFICIAL DE QATAR 2022

En 2022, Jungkook, el miembro más joven del grupo, fue el encargado de interpretar "Dreamers", canción oficial del Mundial de Qatar, y su presentación en la ceremonia inaugural se convirtió en uno de los momentos más comentados de la justa deportiva.

Además, hubo rumores de que también fue considerado para participar en el show de medio tiempo del Super Bowl, aunque no pudo concretarse debido a sus compromisos militares.

Con estos antecedentes, no resulta extraño que los fans imaginen a BTS como la próxima gran apuesta musical de la FIFA, siguiendo los pasos de artistas que marcaron la historia de los mundiales como Shakira, con "Waka Waka" y "La La La", o Ricky Martin con "La Copa de la vida".

Por ahora, todo queda en especulación, pero si algo ha demostrado BTS es su capacidad para sorprender al mundo. Y quizás, el Mundial 2026 sea el escenario perfecto para su regreso a lo más alto de los escenarios internacionales.