Farándula

La noticia fue anunciada por la misma banda a través de su cuenta de Instagram, donde contaron con más de 460 mil seguidores

Sep. 10, 2025
¿Quién fue Guadalupe Chávez Guzmán, el mánager de Grupo Pesado que falleció?

La música regional mexicana lamenta la pérdida de Guadalupe Chávez Guzmán, conocido cariñosamente como "Don Lupe", empresario y mánager de la reconocida agrupación Grupo Pesado.

La noticia fue anunciada por la misma banda a través de su cuenta de Instagram, donde contaron con más de 460 mil seguidores.

FALLECE GUADALUPE CHÁVEZ GUZMÁN

A través de las redes oficiales del Grupo Pesado, anunciaron el fallecimiento de Guadalupe Chávez Guzmán, conocido como "Don Lupe".

Hasta el momento, se desconocen las causas del fallecimiento de Chávez Guzmán. En su publicación, los integrantes de Grupo Pesado expresaron su profundo agradecimiento por los años de trabajo y amistad compartidos con su mánager.

"Gracias por tantos años de entrega y amistad. Siempre vivirás en nuestra música y en nuestros corazones", escribieron, recordando su importante contribución al éxito de la banda.

¿QUIÉN FUE GUADALUPE CHÁVEZ GUZMÁN?

Originario de Tampico, Tamaulipas, Guadalupe Chávez Guzmán desempeñó un papel clave en la carrera de Grupo Pesado, grupo surgido en Monterrey, Nuevo León, y reconocido por éxitos como "A chillar a otra parte", "Loco" y "Te quiero, te amo".

Su labor no solo se limitó a la gestión empresarial de la banda, sino que también dejó una huella personal, siendo recordado por colegas y amigos como un aliado cercano y un pilar en el desarrollo artístico de varios grupos del género.

En el mensaje publicado, la banda también destacó la esencia de su legado: "Con profunda tristeza nos despedimos de nuestro querido Don Lupe, empresario de Tampico, gran amigo y durante muchos años manager de Grupo Pesado. Gracias por toda tu entrega, por acompañarnos en cada paso y por ser parte esencial de esta historia".

El fallecimiento de Chávez Guzmán marca un momento de luto en la música regional mexicana, donde su nombre y labor permanecerán en la memoria de los fans y en los corazones de quienes compartieron con él años de trayectoria artística.

Jhoanna Ontiveros Peraza
