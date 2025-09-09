  • 24° C
Farándula

¿Qué tienen que ver los payasos con la canción Ojitos mentirosos?

Últimamente, la canción Ojitos mentirosos se ha vuelto popular gracias a la plataforma TikTok. Su ascenso a la popularidad se debe a un trend viral.

Sep. 09, 2025
El trend se ha hecho viral en varias plataformas, en especial en TikTok
ORIGEN

Ojitos mentirosos es una cumbia mexicana interpretada por varios grupos y artistas de México. La versión más conocida es la del grupo Tropicalísimo Apache, pero recientemente el joven cantante Chino Pacas lanzó una versión “tumbada” de la canción, colocándola en el top 3 de Spotify y volviéndola viral en todas las redes sociales.

imagen-cuerpo

TREND VIRAL EN REDES

En los videos, los protagonistas se maquillan de payasos con colores poco llamativos y suelen mantener una expresión sería mientras caminan por barrios populares o colonias marginadas.

imagen-cuerpo

El trend está inspirado en la película mexicana Chicuarotes, estrenada en el año 2019, donde los protagonistas se disfrazan de payasos para sobrevivir en un entorno de pobreza y desesperanza, en un México sin oportunidades.

Muchos internautas interpretan este trend como una forma de protesta digital: exponen barrios que suelen ser invisibilizados y ponen en el ojo público a la cultura popular urbana.

imagen-cuerpo

OPINIONES DIVIDIDAS

Aunque no todos piensan igual, ya que muchas personas opinan que quienes participan en el trend lo hacen solo por visualizaciones y likes, sin importarles realmente la cultura. Consideran que solo están romantizando la pobreza, especialmente cuando influencers de entornos privilegiados replican el trend sin comprender su trasfondo. Esto ha generado críticas por parte de muchos usuarios.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
