Farándula

Este 9 de septiembre, dentro de la casa, se realizó una dinámica de grabar una "telenovela", y una de las escenas más comentadas fue esta

Sep. 09, 2025
VIDEO | LCDLFM: Shiky y Guana se besan, esta fue la reacción de sus compañeros 

La Casa de los Famosos México continúa sorprendiendo a la audiencia con momentos inesperados que rápidamente se vuelven tendencia en redes sociales. Este 9 de septiembre, dentro de la casa, se realizó una dinámica de grabar una "telenovela" y terminó convirtiéndose en una escena inolvidable.

Dentro de la dinámica, Shiky y El Guana protagonizaron una de las escenas más comentadas. Sin embargo, lo que realmente desató la euforia digital fue la reacción de Abelito, quien con sus gestos y expresiones terminó robándose la atención del público.

SHIKY Y GUANA SE BESAN

Los nueve habitantes que aún permanecen en competencia fueron convocados por "La Jefa" para participar en una actividad que consistía en grabar escenas como si fueran parte de una producción televisiva.

A cada uno se le asignaron papeles y se dividieron en equipos; mientras algunos dirigían y grababan, otros actuaban en la improvisada trama. Entre los personajes más llamativos estuvieron Abelito y El Guana, quienes aparecieron con sombreros y disfraces que daban un toque cómico a la narrativa.

En una de las escenas, Shiky y El Guana terminaron siendo los protagonistas de una historia de amor, que sorprendió con un beso romántico.

La escena, titulada "Clóset", se desarrolló dentro de un armario donde El Guana tomó del rostro a Shiky, le dijo unas palabras y lo besó de forma inesperada, cerrando el momento con un abrazo. Aldo de Nigris fue el encargado de grabar, mientras que Dalilah Polanco dirigía la secuencia.

El resto de los participantes aplaudieron la interpretación, pero la atención pronto se centró en Abelito, quien estaba observando detrás de cámaras.

LA REACCIÓN QUE SE VOLVIÓ VIRAL

Abelito no pudo contener su emoción al presenciar el beso. Entre gritos y gestos de sorpresa, el influencer mostró una reacción tan genuina que los usuarios de redes sociales no tardaron en convertirlo en el verdadero protagonista del episodio.

Con este episodio, LCDLFMx vuelve a dejar claro que más allá de las estrategias de juego, son los momentos espontáneos y las reacciones de sus habitantes los que terminan conquistando a la audiencia.

Jhoanna Ontiveros Peraza
