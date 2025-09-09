Netflix prepara spin-off del “Tío Lucas” para expandir el universo Addams tras el éxito de Merlina

Netflix está dando un paso más para consolidar el éxito de la serie Merlina con la expansión del universo de la icónica familia Addams, la cual ha tenido mayor presencia durante su segunda temporada.

Tras el fenómeno que se desató con la historia protagonizada por Jenna Ortega y producida por el maestro del cine gótico Tim Burton, la plataforma de streaming estaría preparando un spin-off centrado en el Tío Lucas, también conocido como Fester Addams, interpretado por Fred Armisen.

¿QUÉ ESPERAR DEL SPIN OFF DEL TÍO LUCAS?

La idea es explorar la vida y las travesuras de uno de los personajes más entrañables y excéntricos del clan Addams, cuya química con Merlina quedó claramente evidenciada en las dos temporadas de la serie.

Fred Armisen, reconocido por sus colaboraciones en Saturday Night Live y papeles en comedias como Eurotrip y Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, ha logrado imprimir su estilo único en Lucas Addams.

Su relación con Merlina, marcada por la complicidad y el humor negro, lo convierte en un candidato natural para protagonizar su propia historia.

El spin-off promete ahondar en su vida, sus aventuras y cómo navega el mundo a su manera excéntrica, lo que sin duda resultará atractivo para los seguidores que disfrutaron de las ocurrencias del tío Lucas en Merlina.

ÉXITO DE MERLINA EN NETFLIX

La serie Merlina, que debutó en noviembre de 2022, no solo revitalizó la saga creada por Charles Addams en 1938 y adaptada a televisión y cine en décadas anteriores, sino que también rompió récords en Netflix.

Con 252,1 millones de visitas, se convirtió en la serie en inglés más vista de la plataforma, y alcanzó 411,29 millones de horas vistas en su primera semana de estreno.

Este fenómeno catapultó a la serie a recibir luz verde para una segunda temporada, que se espera llegue en 2024, y abre la puerta al spin-off de Tío Lucas como una extensión natural de este universo gótico y cómico.

Se espera que la tercera temporada de Merlina mantenga la mayor parte del elenco original, incluyendo a Ortega, Catherine Zeta-Jones como Morticia, Luis Guzmán como Gómez y Emma Myers como Enid Sinclair, consolidando la continuidad de la historia en la Academia Nevermore.

Con este spin-off, Netflix no solo expande la narrativa de la familia Addams, sino que, también apuesta por explorar personajes secundarios con gran potencial, asegurando entretenimiento para viejos y nuevos fanáticos de este peculiar mundo.

En definitiva, la plataforma parece lista para seguir explotando la combinación de comedia oscura, personajes entrañables y la visión única de Tim Burton, confirmando que la familia Addams todavía tiene muchas historias por contar.