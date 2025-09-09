¿Qué fue de los actores de Game of Thrones? Así lucen los protagonistas años después del final de la serie

Game of Thrones, la exitosa serie que se emitió entre 2011 y 2019, dejó una marca imborrable en la televisión mundial. Aunque su final generó críticas y debates entre los fans, muchos de sus protagonistas encontraron nuevos caminos en la actuación, el cine, el teatro y otras áreas creativas.

Desde dragones hasta luchas de poder, la serie mantuvo a la audiencia al borde de sus asientos durante ocho temporadas, consolidándose como uno de los mayores éxitos televisivos de la última década.

¿QUÉ FUE DE LOS ACTORES DE GAME OF THRONES?

SEAN BEAN

Recordado por interpretar a Eddard “Ned” Stark, fue uno de los primeros grandes nombres de la serie. A pesar de que su personaje murió en la primera temporada, su impacto se sintió durante toda la historia.

Tras Game of Thrones, Bean continuó participando en series y películas, como The Martian, Snowpiercer y Time, filme que le valió un segundo BAFTA. Además, ha prestado su voz a videojuegos como Sid Meier’s Civilization VI.

EMILIA CLARKE

Dio vida a Daenerys Targaryen, consolidó su carrera dentro y fuera de la pantalla. Participó en películas como Yo antes de ti y Solo: A Star Wars Story, además de series del Universo Marvel como Invasión Secreta.

Clarke también se ha involucrado en la creación de cómics y fundó la organización benéfica SameYou, dedicada a apoyar a personas con lesiones cerebrales.

KIT HARINGTON

Conocido por interpretar a Jon Snow, atravesó momentos difíciles tras el final de la serie, enfrentando estrés, agotamiento y adicciones. Sin embargo, retomó su carrera con trabajos teatrales en Londres y participaciones en cine y televisión, incluyendo Eternos y la serie Industry.

Harington también se prepara para retomar su icónico papel en un proyecto de HBO, aunque el spin-off ha sido cancelado.

LENA HEADEY

Quién encarnó a Cersei Lannister, continuó su carrera con películas como Fighting with My Family y series como Beacon 23. Además, debutó como directora con el thriller psicológico Violet.

NIKOLAJ COSTER-WALDAU

Jaime Lannister en la serie, diversificó su carrera entre cine, televisión y producción. Participó en títulos como The Silencing y Against the Ice, además de proyectos documentales y su labor como Embajador de Buena Voluntad del PNUD, promoviendo la conciencia sobre el cambio climático.

SOPHIE TURNER

Interpretó a Sansa Stark, se tomó un tiempo tras la serie para enfocarse en su familia y salud mental.

La actriz se casó con el cantante Joe Jonas en 2019 y tuvo dos hijos, pero en 2023 la pareja anunció su divorcio. Turner retomó su carrera con la serie británica Joan (2024). Tras su divorcio, se mudó al Reino Unido y retomó su vida amorosa con Peregrine Pearson, un aristócrata inglés. Turner también participó en películas como X-Men: Apocalipsis y Fénix Oscura, y en series como La Escalera y Revancha Ya.

PETER DINKLAGE

Quién interpreto a Tyrion Lannister en la ficción, consolidó su carrera con múltiples premios Emmy y participaciones en exitosas producciones.

Su papel en Game of Thrones lo catapultó a otros proyectos importantes, incluyendo X-Men: Días del Futuro Pasado (2014) y Vengadores: Infinity War (2018). Más recientemente, actuó en Los Juegos del Hambre: La Balada de Pájaros y Serpientes (2023) y Wicked (2024), consolidando su presencia en taquillas internacionales.

Años después del final de Game of Thrones, los actores han demostrado que, más allá del reino de Westeros, sus carreras continúan evolucionando con nuevos retos y proyectos que mantienen viva la atención de sus seguidores en todo el mundo.