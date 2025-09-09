Christian Nodal responde a protestas de grupos feministas que buscan cancelar su concierto en Morelia

Las protestas de un sector de la ciudadanía no han impedido que Christian Nodal confirme su presentación el próximo 15 de septiembre en el centro histórico de Morelia, Michoacán, como parte de las celebraciones del Grito de Independencia.

Pese a la presión ejercida por habitantes y colectivos feministas que solicitan la cancelación del evento, el cantante mantiene su compromiso con el concierto, en medio de una controversia que involucra tanto su vida personal como profesional.

¿POR QUÉ QUIEREN CANCELAR EL CONCIERTO DE CHRISTIAN NODAL EN MORELIA?

La petición de suspender el espectáculo surgió después de que residentes de Michoacán calificaran al artista de "mal padre", señalamiento que se suma a los escándalos recientes que han marcado su carrera.

Estas críticas motivaron una campaña ciudadana, impulsada por la Red de Colectivas Feministas Michoacán (RedCoFem) y otros colectivos, que logró reunir más de 37 mil firmas en Change.org para exigir que el evento no se lleve a cabo.

ESTA FUE LA RESPUESTA DE CHRISTIAN NODAL ANTE PROTESTAS EN SU CONTRA

Frente a las protestas, Nodal reaccionó de manera directa en redes sociales. A través de dos historias en Instagram, el cantante confirmó su participación en el concierto de Morelia, dejando claro que no contempla cancelar su presentación.

En una de las publicaciones se mostró en una actitud relajada, preparando una carne asada en casa mientras sonaba la canción Collar, de Carlos Ares, reforzando así una imagen despreocupada ante las críticas. Con ello despejó cualquier duda: su concierto tras el Grito de Independencia sigue en pie.

RESPUESTA DEL GOBERNADOR DE MICHOACÁN

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, también se pronunció sobre la polémica. Durante su conferencia semanal, aseguró que Christian Nodal sí se presentará en la capital del estado y subrayó que se respetará la libertad de expresión de quienes manifiesten su rechazo.

Sin embargo, pidió evitar actos violentos y destacó que el objetivo principal es recuperar los espacios públicos con actividades para las familias y los jóvenes.

El mandatario rechazó pronunciarse sobre la vida privada del cantante, al señalar que no se involucra en asuntos de "farándula". Además, advirtió sobre el riesgo de difundir acusaciones sin verificar, recordando que en la era de la inteligencia artificial muchas noticias pueden ser manipuladas.

ADVIERTEN QUE SE MANIFESTARÁN EN CONCIERTO DE NODAL

El show de Nodal se realizará junto a la Catedral de Morelia, sobre la avenida Madero, donde se espera la asistencia de miles de personas durante los festejos patrios.

Mientras tanto, colectivos han anunciado que acudirán con jitomates y huevos como forma de protesta pacífica contra la presentación del intérprete de regional mexicano.

Con esta confirmación, el concierto de Christian Nodal en Morelia se perfila no solo como uno de los eventos centrales del 15 de septiembre, sino también como un escenario en el que la música y la protesta social coincidirán en una de las fechas más significativas para el país.