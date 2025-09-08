Michael J. Fox preocupa por su estado de salud. Aparece en silla de ruedas

El reconocido actor Michael J. Fox, recordado por su icónico papel en Regreso al futuro, volvió a ser noticia al presentarse en silla de ruedas durante el US Open, lo que encendió las alarmas sobre el avance de su enfermedad.

APARICIÓN EN EL US OPEN

Fox, de 64 años, acudió junto a su esposa Tracy Pollan a la final del torneo que coronó a Carlos Alcaraz como campeón. La pareja fue invitada especial en la presentación de una campaña de concienciación sobre enfermedades neurodegenerativas, donde el actor recibió una gran ovación por parte del público.

Con la ayuda de su esposa y de un asistente, Michael logró ponerse en pie para saludar a los fotógrafos y dar una breve entrevista, demostrando nuevamente su fortaleza y sentido del humor frente a la adversidad.

UNA VIDA MARCADA POR EL PARKINSON

Al actor se le diagnosticó Parkinson a inicios de los años noventa, poco después del nacimiento de su primer hijo. Aunque en un inicio enfrentó momentos difíciles y buscó refugio en el alcohol, con apoyo médico y familiar logró recuperar el control de su vida.

En 1998 decidió hablar públicamente de su diagnóstico y desde entonces se convirtió en uno de los principales activistas contra esta enfermedad. A través de la Fundación Michael J. Fox ha recaudado más de 2 mil millones de dólares para la investigación y apoyo a pacientes.

EL APOYO INCONDICIONAL DE SU FAMILIA

Desde que recibió la noticia, su esposa Tracy ha sido su principal sostén. Se conocieron durante la serie Enredos de familia, se casaron en 1988 y formaron una familia con cuatro hijos. El matrimonio ha sido un ejemplo de resiliencia y unión frente a los retos que ha traído la enfermedad.

Fox ha explicado en varias ocasiones que, aunque el Parkinson es progresivo e implacable, su meta ha sido mantener la esperanza y adaptarse. En 2020 anunció su retiro definitivo de la actuación para centrarse en el activismo y en su familia.

UN MENSAJE DE RESILIENCIA

En una entrevista reciente, Michael J. Fox reconoció que es consciente de sus limitaciones, pero insiste en que la enfermedad no le ha arrebatado su optimismo. "No mueres de Parkinson, mueres con la enfermedad", declaró, asegurando que lo importante es mantener la capacidad de adaptarse.

Su aparición en silla de ruedas es un recordatorio del avance de su padecimiento, pero también de la fuerza de un hombre que ha hecho de su lucha personal una bandera para millones de personas en todo el mundo.