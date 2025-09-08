  • 24° C
Farándula

Adrián Marcelo manda polémico "apoyo" a Facundo tras su eliminación de La Casa de los Famosos México

Facundo se convirtió en el sexto eliminado de la casa, lo que generó una ola de reacciones tanto en redes sociales como en los mismos habitantes

Sep. 08, 2025
Adrián Marcelo manda polémico apoyo a Facundo tras su eliminación de La Casa de los Famosos México

El domingo 7 de septiembre se vivió la sexta gala de La Casa de los Famosos México, en donde Facundo se convirtió en el sexto eliminado del reality show, lo cual generó una ola de reacciones tanto dentro dentro de la casa como en redes sociales.

Sin embargo, una de las declaraciones más comentadas, vino de Adrián Marcelo, quien no dudó en lanzar una crítica directa al entorno de Televisa y a las figuras que, según él, no apoyaron al conductor tras su salida.

ADRIÁN MARCELO MANDA POLÉMICO MENSAJE DE APOYO A FACUNDO

En su cuenta de X (anteriormente Twitter), Adrián compartió un mensaje que subió considerablemente el tono del debate. El texto, que rápidamente se viralizó, decía: "Hoy, Televisa y su gente es pura mierd"*, una declaración que encendió aún más la controversia sobre la falta de respaldo hacia Facundo por parte de su entorno laboral. Este pronunciamiento se dio a pocas horas de la eliminación del conductor, quien permaneció en la competencia durante 43 días.

En otro mensaje que compartió en sus redes sociales, en donde etiquetó al comediante: "Eso mismo me hicieron a mí, les da miedo tener a alguien que les diga sus verdades. Te espero en RADAR carnal, vienen cosas chidas", escribió el regiomontano.

Ambos mensajes ya fueron eliminados de las redes sociales del creador de contenido. 

ADRIÁN MARCELO Y EL "APOYO VIRTUAL" A FACUNDO

La reacción de Adrián Marcelo a la salida de Facundo no pasó desapercibida. Horas después de la eliminación, el conductor de radio y televisión compartió un mensaje en sus redes sociales que criticaba la falta de apoyo hacia Facundo por parte de figuras como Arath de la Torre, Gala Montes y los miembros del programa Hoy. Según el mensaje, "nadie metió las manos por él, solo su familia", lo que dejó entrever una fuerte crítica al trato recibido por Facundo, especialmente desde su círculo profesional más cercano.

En este sentido, Adrián Marcelo se refirió a la situación diciendo: "De eso hablaba cuando decía que Televisa y toda la gente de ese medio es pura do", refiriéndose directamente al supuesto abandono de Facundo por parte de la empresa y algunos de sus compañeros.

La eliminación de Facundo también agudizó las divisiones dentro de La Casa de los Famosos México. Los integrantes del "Cuarto Día", el grupo al que Facundo pertenecía, expresaron su sorpresa y tristeza por su salida, mientras que otros habitantes, como Aarón Mercury, celebraron su permanencia en el programa.

La situación, lejos de calmarse, dejó claro que las tensiones dentro de la casa continuarían, con algunos participantes intentando capitalizar la ausencia del conductor y otros lamentando su salida.

Jhoanna Ontiveros Peraza
