Reportan desaparición del famoso biker e influencer Mr. Yizus. Se le perdió el rastro en Guadalajara

El creador de contenido y reconocido biker de Jalisco, Mr. Yizus, fue reportado como desaparecido en Guadalajara, por lo que familiares, amigos, integrantes de su comunidad, así como seguidores y otros influencers, como Locofer, lo buscan desesperadamente.

Abraham Emmanuel Pacheco Partida es también locutor e influencer, que cuenta con más de 45 mil seguidores en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con la información, compartida por su familia, amistades y hasta por colectivos de búsqueda, la última ocasión que se le vio fue el sábado 30 de agosto, en la colonia Revolución Mexicana, de la capital de Jalisco.

Asimismo, se informó que tanto él, como su motocicleta no han sido encontrados.

La última publicación de Mr. Yizus la realizó dos días antes de que desapareciera y fue un video sobre drones DJI, el cual ha sido tomado como base para reconstruir sus últimos movimientos.

COMUNIDAD BIKER EN ALERTA

Tras la desaparición de Mr. Yizus, se indicó que la última vez que se le vio el influencer jalisciense vestía playera negra, con el logo del Taller Guerrero Gallardo Garage.

En tanto, la motocicleta que conducía es una Honda VTX 1300cc color verde.

A fin de saber de su paradero, sus seres queridos y amigos iniciaron una campaña para dar con su paradero, bajo el hastag #HastaEncontrarte, a fin de que cualquier persona pueda aportar información para dar con él.

Por su parte, el colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores de Jalisco se sumó a la campaña, y pidió que los reportes o pistas, que serán completamente anónimos, los hagan al número 33-2600-2817.

Mr. Yizus es un referente del motociclismo formal en el estado de Jalisco, pues además de crear contenido respecto a las rutas y el estilo de vida biker, brindaba servicios de filmación con drones y edición de video profesional.

Cualquier dato que ayude a dar con su paradero, servirá de mucho para su localización, pues “cada minuto cuenta”, señalan en sus publicaciones.