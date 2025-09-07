VIDEO | Así fue el momento exacto del asalto de John Milton

El pasado 2 de septiembre, el hipnotista conocido como "el caballero de la hipnosis", John Milton, sufrió un violento asalto en la carretera Culiacán–Eldorado, en Sinaloa. Un video del momento exacto del despojo de su camioneta circula en redes sociales, generando revuelo en medios y audiencia.

RELATO DEL SUCESO

Un video de unos segundos muestra cómo John Milton es obligado a descender de su camioneta un Cadillac blanco modelo 2025 mientras circulaba por la carretera, cerca de las 17:00 horas. En las imágenes se aprecia un vehículo sedán gris desde donde descienden hombres armados que apuntan con sus armas y, antes de huir, disparan al suelo para intimidar.

ACCIONES LEGALES Y ESTADO DE MILTON

John Milton aclaró mediante un comunicado que no resultó herido: "se encuentra bien, sin ninguna lesión".

En una transmisión en vivo, expresó su gratitud por el apoyo recibido y solicitó respetuosamente la devolución de sus pertenencias, destacando que en la camioneta llevaba documentos importantes como su pasaporte y visa.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa recibió denuncias y activó el protocolo correspondiente. Las autoridades lograron recuperar no solo la camioneta, sino también los documentos del hipnotista; sin embargo, hasta ahora no se reportan detenciones.

QUIÉN ES JOHN MILTON

John Milton nació el 9 de diciembre de 1969 en Santiago de Chile. Hijo del hipnólogo brasileño Taurus do Brasil, emigró a México durante su infancia y desarrolló una extensa trayectoria en hipnosis, con títulos de maestría y doctorado en disciplinas como hipnosis clínica aplicada, programación neurolingüística e hipnoterapia.

Es creador del método "hipnosis sincrónica" y es ampliamente conocido como "el caballero de la hipnosis", por combinar espectáculos, terapias y conferencias a lo largo de más de tres décadas.