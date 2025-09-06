  • 24° C
Farándula

Florinda Meza aclara por qué llamó "defectos" a los hijos de Chespirito

La actriz asegura que sus palabras fueron sacadas de contexto y que siempre consideró a Roberto Gómez Bolaños como "el hombre perfecto"

Sep. 06, 2025
Sin duda alguna el estreno de la serie biográfica "Chespirito: Sin querer queriendo" ha revivido antiguos señalamientos en contra de Florinda Meza, y en redes sociales, donde se le ha dado más juego a este tipo de situaciones, volvió a circular un fragmento de una entrevista de 2004 para el programa chileno "Pasiones".

En esa ocasión la actriz llamó a los seis hijos que Roberto Gómez Bolaños tuvo con Graciela Fernández "defectos".

"Él tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa", dijo en aquél entonces Florinda Meza, comentario que generó fuertes críticas hacia su persona.

"ERA HUMOR, NO UN INSULTO"

En un reciente encuentro con reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Meza insistió en que la frase fue un chiste y no un ataque hacia la familia de Bolaños.

"¡Ah no, pues hasta hay una canción que dice: ´eres el hombre perfecto, solo tienes un error: ser casado´! Esas cosas se dicen de broma, hombre", comentó sonriente ante las cámaras la actriz.

Semanas atrás, ya había explicado en redes sociales que sus palabras surgieron como respuesta a la insistencia del entrevistador sobre por qué se resistía a aceptar la relación con Chespirito cuando este le demostró los sentimientos que tenía hacia ella.

CRÍTICAS EN REDES SOCIALES

La actriz aseguró que no le afectan los comentarios negativos en Internet y cuestionó la dinámica de sus detractores:

"La gente que vive a través de las redes es gente que no tiene vida, gente muy vacía que tiene que vivir a través de la vida de los demás", expresó.

SU MAYOR PREOCUPACIÓN: EL LEGADO DE CHESPIRITO

Más allá de las críticas personales, Meza afirmó que lo que realmente lamenta es que la polémica salpique la memoria de Roberto Gómez Bolaños.

"Yo puedo contestar, pero un muerto no", dijo con seriedad, al subrayar que el legado del creador de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado debe preservarse sin distorsiones.

Luis Valenzuela
Luis Valenzuela
