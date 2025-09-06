Orlando Bloom rompe el silencio por primera vez tras su separación de Katy Perry; esto dijo

Han pasado dos meses desde que el actor Orlando Bloom y la cantante Katy Perry confirmaron oficialmente lo que era un secreto a voces en Hollywood: su separación después de casi una década juntos.

La noticia, adelantada por la revista People a finales de junio y confirmada por ambos el pasado 4 de julio mediante un breve comunicado, fue recibida con sorpresa y discreción, pues tanto el actor como la cantante optaron por guardar silencio.

El pasado viernes 5 de septiembre, el actor de películas como El señor de los anillos y Piratas del Caribe, de 48 años, habló por primera vez del tema en una entrevista para el programa Today de la cadena NBC.

Aunque acudió al matutino para promocionar su nueva película The Cut, Bloom no esquivó la pregunta del periodista Craig Melvin sobre cómo había cambiado su vida.

¿QUÉ DIJO ORLANDO BLOOM SOBRE SU RUPTURA CON KATY PERRY?

"Estoy bien, colega. Estoy muy agradecido. Tengo la hija más preciosa del mundo", respondió en referencia a Daisy, la niña de cinco años que comparte con Perry.

Con un tono sereno, el actor añadió: "Cuando te dejas todo en la batalla, como en esta película, te sientes agradecido por ello. Y estamos bien. Vamos a estar bien. No hay nada más que amor".

Sin mencionar directamente a la cantante, dejó entrever que, pese a la separación, mantienen una relación cordial enfocada en la crianza compartida.

El comunicado inicial de sus representantes ya había adelantado esa intención: "Han estado cambiando su relación en los últimos meses para centrarse en la crianza compartida. Seguirán siendo vistos como familia, ya que su prioridad común es, y siempre será, criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo".

La pareja, que nunca llegó a casarse, vivió una historia marcada por idas y venidas desde 2016. Tras comprometerse en 2019, anunciaron en 2020 la llegada de Daisy. Este verano, incluso después de la ruptura, fueron vistos juntos con la pequeña y con Flynn, el hijo mayor de Bloom.

Actualmente, ambos están centrados en sus carreras. Perry continúa con su gira internacional, donde ha mostrado en ocasiones la emoción y el dolor de la separación sobre el escenario.

Bloom, en tanto, promociona The Cut, película en la que interpreta a un boxeador y para la que se sometió a una intensa preparación física que lo llevó a perder 14 kilos en tres meses.

Lejos de la polémica, Bloom ha querido dejar claro que, pese al fin de la relación, el vínculo con Katy Perry sigue estando marcado por el afecto y la familia.