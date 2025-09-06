Ángela Aguilar cancela cuatro conciertos de su gira "Libre Corazón 2025" en Estados Unidos

La gira "Libre Corazón 2025" de Ángela Aguilar todavía no comienza y ya enfrenta contratiempos. La llamada Princesa del Regional Mexicano canceló cuatro de las 18 fechas programadas en Estados Unidos, incluida la que sería el inicio oficial del tour el próximo 24 de octubre en el Ritz Theatre de Newark, Nueva Jersey.

La situación ha sorprendido a sus seguidores, pues el espectáculo había sido anunciado como el debut en solitario de la intérprete de "Dime cómo quieres" con su proyecto "Nadie Se Va Como Llegó", que marcaría una nueva etapa en su carrera al presentarse sin el respaldo de su familia artística. Además, la cantante había anunciado que las ganancias eran destino para apoyar a los migrantes.

¿CUÁLES SON LOS CONCIERTOS QUE CANCELÓ ÁNGELA AGUILAR?

De acuerdo con Ticketmaster, ya no se encuentran disponibles las entradas para esas fechas, mientras que la boletera informó que el dinero de los boletos adquiridos será reembolsado. En total, las cancelaciones incluyen:

24 de octubre en Newark, Nueva Jersey (Ritz Theatre).

26 de octubre en Reading, Pensilvania (The Santander Performing Arts Center).

31 de octubre en St. Louis, Misuri.

14 de noviembre en Raleigh, Carolina del Norte (Martin Marietta Center for the Performing Arts).

ENTRE RECONOCIMIENTOS Y CONTROVERSIAS

El presente de Ángela Aguilar está marcado por contrastes. Mientras la revista Líderes Mexicanos la reconoció recientemente, junto a su esposo Christian Nodal, como una de las 300 figuras más influyentes del país, enfrenta al mismo tiempo críticas y llamados al boicot.

Más de 165 mil personas firmaron en Change.org una petición para impedir que ella, su hermano Leonardo y su padre Pepe Aguilar participen en el Grito de Independencia de Guadalajara, acusándolos de promover discursos antiinmigrantes.

La polémica se intensificó luego de que, durante una presentación familiar en el Hollywood Bowl, Aguilar hablara de "migrantes legales", lo que fue interpretado como una contradicción respecto a su promesa de destinar parte de las ganancias de su gira en apoyo a la comunidad migrante en Estados Unidos.

Aunque en ocasiones Ángela Aguilar ha expresado solidaridad con los migrantes, las críticas no han cesado. Su anuncio de donar un dólar por cada boleto vendido a causas relacionadas con este sector fue visto por muchos como insuficiente.

Hasta el momento, la cantante no ha ofrecido explicaciones sobre las razones detrás de las cancelaciones, aunque en su página oficial las fechas aparecen con el aviso de "evento cancelado". Pese a estos contratiempos, la gira conserva 14 presentaciones activas en diferentes ciudades de Estados Unidos.