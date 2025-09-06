ExpoFest Cajeme 2025: ¿Dónde se pueden comprar los boletos?

Ciudad Obregón se prepara para vivir un evento histórico con el regreso de la feria después de seis años de ausencia. Del 7 al 23 de noviembre, la explanada del Estadio Tomás Oroz Gaytán será sede de la ExpoFest Cajeme 2025, un encuentro que promete cultura, convivencia y diversión para toda la familia.

Con más de 80 mil asistentes esperados, el evento contará con pabellones gastronómicos, tecnológicos, juegos mecánicos, presentaciones artísticas y conciertos de agrupaciones de talla nacional, lo que ha generado gran expectativa en la región.

¿DÓNDE SE PUEDEN COMPRAR LOS BOLETOS?

Con la confirmación del cartel artístico, la venta de boletos ya comenzó y la respuesta del público ha sido inmediata. Los organizadores informaron que existen distintos canales de compra para facilitar el acceso a los interesados:

Plataforma Ticketu: aquí se venden la mayoría de los conciertos programados dentro de la ExpoFest.

TicketStar: este sistema es exclusivo para los conciertos especiales, en los que se ofrecen localidades en secciones VIP y Diamante.

Puntos de venta físicos: para quienes prefieren comprar de manera directa, los boletos están disponibles en Iron Cell, Vaqueros Modas, Botas El Mezquite y Farmacia San Carlos en Esperanza

PRECIOS DE LOS BOLETOS

El costo de los boletos varía de acuerdo con el tipo de sección y el artista que se presentará:

General: entre 300 y 600 pesos.

VIP: desde mil hasta 2 mil 500 pesos, dependiendo del concierto.

Diamante: entre 500 y mil 350 pesos, según el evento programado.

De acuerdo con la organización, no todos los espectáculos contarán con zona Diamante, pero en aquellos que sí la incluyan, el público podrá disfrutar de una experiencia más cercana a los artistas.

Faltan 63 días para que Ciudad Obregón vuelva a disfrutar de una feria que marcará la memoria de la región. Los habitantes ya comenzaron a adquirir sus boletos para asegurar su lugar en los conciertos más esperados de la ExpoFest Cajeme 2025.