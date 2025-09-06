  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 6 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

ExpoFest Cajeme 2025: ¿Dónde se pueden comprar los boletos?

Con más de 80 mil asistentes esperados, el evento contará con pabellones gastronómicos, tecnológicos, juegos mecánicos y presentaciones artística

Sep. 06, 2025
Tras seis años de ausencia, la ExpoFest regresa a Cajeme.
Tras seis años de ausencia, la ExpoFest regresa a Cajeme.

Ciudad Obregón se prepara para vivir un evento histórico con el regreso de la feria después de seis años de ausencia. Del 7 al 23 de noviembre, la explanada del Estadio Tomás Oroz Gaytán será sede de la ExpoFest Cajeme 2025, un encuentro que promete cultura, convivencia y diversión para toda la familia.

Con más de 80 mil asistentes esperados, el evento contará con pabellones gastronómicos, tecnológicos, juegos mecánicos, presentaciones artísticas y conciertos de agrupaciones de talla nacional, lo que ha generado gran expectativa en la región.

¿DÓNDE SE PUEDEN COMPRAR LOS BOLETOS?

Con la confirmación del cartel artístico, la venta de boletos ya comenzó y la respuesta del público ha sido inmediata. Los organizadores informaron que existen distintos canales de compra para facilitar el acceso a los interesados:

  • Plataforma Ticketu: aquí se venden la mayoría de los conciertos programados dentro de la ExpoFest.
  • TicketStar: este sistema es exclusivo para los conciertos especiales, en los que se ofrecen localidades en secciones VIP y Diamante.
  • Puntos de venta físicos: para quienes prefieren comprar de manera directa, los boletos están disponibles en Iron Cell, Vaqueros Modas, Botas El Mezquite y Farmacia San Carlos en Esperanza

PRECIOS DE LOS BOLETOS

El costo de los boletos varía de acuerdo con el tipo de sección y el artista que se presentará:

  • General: entre 300 y 600 pesos.
  • VIP: desde mil hasta 2 mil 500 pesos, dependiendo del concierto.
  • Diamante: entre 500 y mil 350 pesos, según el evento programado.

De acuerdo con la organización, no todos los espectáculos contarán con zona Diamante, pero en aquellos que sí la incluyan, el público podrá disfrutar de una experiencia más cercana a los artistas.

Faltan 63 días para que Ciudad Obregón vuelva a disfrutar de una feria que marcará la memoria de la región. Los habitantes ya comenzaron a adquirir sus boletos para asegurar su lugar en los conciertos más esperados de la ExpoFest Cajeme 2025.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
Contenido Relacionado
Julia Garner interpretará a Madonna en la esperada biopic
Farándula

Julia Garner interpretará a Madonna en la esperada biopic

Septiembre 05, 2025

Shawn Levy se suma como productor ejecutivo a la serie biográfica de Madonna, protagonizada por Julia Garner.

ExpoFest Cajeme 2025: Estos son los precios para los conciertos del evento
Farándula

ExpoFest Cajeme 2025: Estos son los precios para los conciertos del evento

Septiembre 05, 2025

Faltan 63 días para la gran fiesta; después de varios años el Municipio tendrá nuevamente este tipo de acontecimientos

Mike Salazar, El Caballero de la Comedia llega con su show a Hermosillo
Farándula

Mike Salazar, El Caballero de la Comedia llega con su show a Hermosillo

Septiembre 05, 2025

El comediante regiomontano se presentará el 19 de septiembre en el Auditorio del INAM con un espectáculo lleno de humor y anécdotas