Farándula

Mike Salazar, El Caballero de la Comedia llega con su show a Hermosillo

El comediante regiomontano se presentará el 19 de septiembre en el Auditorio del INAM con un espectáculo lleno de humor y anécdotas

Sep. 05, 2025
Mike Salazar, El Caballero de la Comedia llega con su show a Hermosillo

El humor regio aterriza en la capital sonorense. Mike Salazar, mejor conocido como el "Caballero de la Comedia", llegará a Hermosillo el próximo 19 de septiembre a las 21:00 horas para presentar su espectáculo en el Auditorio del INAM.

El evento promete risas de principio a fin y será exclusivo para mayores de edad, convirtiéndose en una cita imperdible para los amantes del stand up mexicano.

Originario de Monterrey, Mike Salazar se ha consolidado como uno de los referentes del stand up nacional gracias a su estilo chispeante, directo y cercano al público. Sus shows combinan imitaciones, observaciones de la vida cotidiana y anécdotas personales que generan una conexión inmediata con la audiencia.

Con una trayectoria que lo ha llevado a escenarios en todo el país y a participar en televisión y plataformas digitales, el comediante llega a Sonora con gran expectativa y la promesa de brindar una velada de entretenimiento de calidad.

https://arema.mx/e/15598/Mike-salazar-en-Hermosillo

Los accesos ya están disponibles a través de arema.mx con los siguientes precios:

Meet & Greet – $1,200 (solo 100 lugares)

VIP – $1,000

Oro – $850

Plata – $700

General – $550

Detalles del evento

Fecha: 19 de septiembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Auditorio del INAM, Hermosillo

Evento exclusivo para mayores de edad

Informes: 662 416 9363

Susana Rodríguez
