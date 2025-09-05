  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 5 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

No quieren a Nodal en Morelia: colectivo reúne firmas para cancelar su concierto

La agrupación lanzó una petición a través de la plataforma Change.org, ya que no quieren al sonorense en las fiestas del Grito de Independencia

Sep. 05, 2025
No quieren a Nodal en Morelia: colectivo reúne firmas para cancelar su concierto

Septiembre es el Mes Patrio, por lo que los festejos para celebrar el Grito de Independencia, ha llevado a los gobiernos (municipales, estatales y federal) a la preparación de los eventos para engalanar la ocasión.

Además del tradicional desfile del 16 de septiembre, la noche previa se llevan a cabo las Fiestas Patrias, un evento durante el cual se lleva el esperado Grito de Dolores, y en medio de comida y juegos mecánicos, también se presenta la cartelera musical.

Uno de esos eventos se desarrollará en Morelia, en el estado de Michoacán, donde este 15 de septiembre, el Centro Histórico de la ciudad capital, en el espectáculo musical se presentará el cantante sonorense Christian Nodal, la cual será totalmente gratis.

COLECTIVO RECABA FIRMAS PARA QUE NODAL SEA CANCELADO

Sin embargo, a raíz de los problemas que el caborquense ha tenido tras su separación de la cantante reguetonera Cazzu y su inmediata boda con Ángela Aguilar, ha provocado que un colectivo reúna firmas para que se cancele su concierto.

Para ello, Araceli Imelda Valencia Mendoza lanzó una petición a través de la plataforma Change.org, a fin de que la presentación del intérprete de regional mexicano no se lleve a cabo.

El argumento que planteó fue que Nodal no debería beneficiarse con recursos públicos, a raíz de los antecedentes de violencia que se le atribuyen.

Además, Valencia Mendoza refiere las acusaciones en contra del sonorense por violencia doméstica hacia Cazzu y su hija Inti, y señala que "es fundamental que el gobierno de Michoacán dé prioridad a la integridad y el respeto eligiendo artistas que representen estos valores".

La base para las acusaciones fue la negativa de Christian Nodal, a través de su abogado, para, según Cazzu, a firmar un documento que permitiera que la niña pueda salir de Argentina, complicando su gira por Latinoamérica.

A la fecha, la petición ha conseguido cerca de 10 mil 500 firmas, y finaliza señalando que es tiempo de que Morelia demuestre que no permitirá cualquier tipo de violencia, en especial hacia las mujeres.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
"Nadie nos va a extrañar" tendrá su segunda temporada en Amazon Prime Video
Farándula

"Nadie nos va a extrañar" tendrá su segunda temporada en Amazon Prime Video

Septiembre 05, 2025

La plataforma de streaming dio a conocer los pormenores de la nueva edición de esta comedia dramática, ambientada en la década de los 90

The Weeknd Anuncia Regreso a Ciudad de México con Espectáculo Innovador
Farándula

The Weeknd Anuncia Regreso a Ciudad de México con Espectáculo Innovador

Septiembre 05, 2025

El cantante canadiense regresa condos shows en el Estadio GNP Seguros, acompañado por Anitta y con una producción completamente renovada

Grupo Firme y Grupo Frontera presentan Modo Difícil abordando temas de desamor y frustración
Farándula

Grupo Firme y Grupo Frontera presentan 'Modo Difícil' abordando temas de desamor y frustración

Septiembre 05, 2025

Las dos potencias del regional mexicano vuelven a unir talentos con un tema cargado de emociones que ya está disponible en todas las plataformas digitales