No quieren a Nodal en Morelia: colectivo reúne firmas para cancelar su concierto

Septiembre es el Mes Patrio, por lo que los festejos para celebrar el Grito de Independencia, ha llevado a los gobiernos (municipales, estatales y federal) a la preparación de los eventos para engalanar la ocasión.

Además del tradicional desfile del 16 de septiembre, la noche previa se llevan a cabo las Fiestas Patrias, un evento durante el cual se lleva el esperado Grito de Dolores, y en medio de comida y juegos mecánicos, también se presenta la cartelera musical.

Uno de esos eventos se desarrollará en Morelia, en el estado de Michoacán, donde este 15 de septiembre, el Centro Histórico de la ciudad capital, en el espectáculo musical se presentará el cantante sonorense Christian Nodal, la cual será totalmente gratis.

El corazón de México latirá en #Michoacán con la voz y talento de Christian Nodal. Nos vemos este 15 de septiembre en el centro histórico de Morelia. pic.twitter.com/8ET3ijsFzv — Gobierno de Michoacán (@GobMichoacan) September 4, 2025

COLECTIVO RECABA FIRMAS PARA QUE NODAL SEA CANCELADO

Sin embargo, a raíz de los problemas que el caborquense ha tenido tras su separación de la cantante reguetonera Cazzu y su inmediata boda con Ángela Aguilar, ha provocado que un colectivo reúna firmas para que se cancele su concierto.

Para ello, Araceli Imelda Valencia Mendoza lanzó una petición a través de la plataforma Change.org, a fin de que la presentación del intérprete de regional mexicano no se lleve a cabo.

El argumento que planteó fue que Nodal no debería beneficiarse con recursos públicos, a raíz de los antecedentes de violencia que se le atribuyen.

Además, Valencia Mendoza refiere las acusaciones en contra del sonorense por violencia doméstica hacia Cazzu y su hija Inti, y señala que "es fundamental que el gobierno de Michoacán dé prioridad a la integridad y el respeto eligiendo artistas que representen estos valores".

La base para las acusaciones fue la negativa de Christian Nodal, a través de su abogado, para, según Cazzu, a firmar un documento que permitiera que la niña pueda salir de Argentina, complicando su gira por Latinoamérica.

A la fecha, la petición ha conseguido cerca de 10 mil 500 firmas, y finaliza señalando que es tiempo de que Morelia demuestre que no permitirá cualquier tipo de violencia, en especial hacia las mujeres.