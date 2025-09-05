“Nadie nos va a extrañar” tendrá su segunda temporada en Amazon Prime Video

Luego del éxito alcanzado por la primera temporada de Nadie nos va a extrañar, serie mexicana que se transmitió por Amazon Prime Video, la empresa ha dado a conocer que está por lanzar su segunda edición.

La noticia fue compartida por la plataforma de streaming, la cual ha sorprendido a propios y extraños, pues se trata de una comedia dramática ambientada en la década de los 90.

Fue a través de sus redes sociales que Amazon Prime Video compartió los pormenores del lanzamiento de la nueva temporada, de esta serie que aborda cómo un grupo de preparatorianos, con el fin de ganar dinero, abre un negocio de venta de tareas y, lo más buscado: popularidad.

Entre los detalles dados a conocer se menciona que la nueva trama abordará las cargas emocionales de Memo, así como en las tensiones dentro del grupo de “negocios”, además de que deberán enfrentar las consecuencias de sus actos.

DE ESTO TRATA LA SERIE

La serie mexicana que ha cautivado a millones de espectadores se conforma de ocho capítulos, y como se mencionó está ambientada en la juvenil década de los 90.

Trata de cinco estudiantes de bachillerato que a toda costa buscan dejar atrás el mote de “perdedores”, un lastre que han venido arrastrando desde siempre; de ahí la apertura del trabajo ilegal al interior de la prepa.

Además, al ganar dinero, piensan que podrán alcanzar la tan soñada fama y popularidad que tanto anhela.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA SEGUNDA TEMPORADA DE LA SERIE?

Así las cosas, de acuerdo con la plataforma de streaming, aunque no se sabe de cuántos capítulos constará la nueva temporada de Nadie nos va a extrañarm, se espera un mínimo de ocho; además está confirmada para estrenarse en 2026, pero no se tiene fecha exacta para ello, por lo que si te gustó la primera edición, la segunda te dejará aún más cautivado.

ELENCO DE NADIE NOS VA A EXTRAÑAR

Como se indicó, esta serie mexicana ha cautivado y está en boca de millones de usuarios de Amazon Prime Video, por lo que a continuación te compartimos al elenco.

Nicolás Haza como “Álex”

Áxel Madrazo como “Memo”

Camila Calónico como “Marifer”

Virgilio Delgado como “Tenoch”

Macarena Oz como “Daniela”

Alejandro Puente

Tiaré Scanda

Ernesto Laguardia

Regina Cedeño

Así que ya lo sabes, si esta historia te ha cautivado, no dudes en esperar su segunda temporada, que tendrá tanta emoción, como la primera.