The Weeknd Anuncia Regreso a Ciudad de México con Espectáculo Innovador

The Weeknd confirmó su regreso a la Ciudad de México con un espectáculo que promete sorprender a sus fans.

Aunque mantiene el nombre After Hours Til Dawn, el canadiense adelantó que esta nueva etapa es 'una experiencia completamente distinta', con escenografía reimaginada, tecnología de última generación y un setlist renovado.

El intérprete de Blinding Lights se presentará el 20 y 21 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros, ubicado en Iztacalco.

El recinto tiene capacidad para más de 60 mil personas y es sede de los conciertos más importantes en la capital. La gran sorpresa será la presencia de Anitta, quien abrirá ambas noches.

PREVENTA Y BOLETOS

La preventa será exclusiva para clientes HSBC los días 8 y 9 de septiembre de 2025, mientras que la venta general comenzará el 10 de septiembre a través de Ticketmaster México.

Aunque aún no se revelan precios oficiales, se estima un rango entre mil 200 y cuatro mil 800 pesos mexicanos, más cargos por servicio.

El espectáculo estará respaldado por tres discos clave: After Hours (2020), Dawn FM (2022) y Hurry Up Tomorrow (2026). Los fans podrán disfrutar de clásicos como Save Your Tears, Starboy y Die for You, además de temas de su nuevo álbum.

Datos del concierto

Fechas: 20 y 21 de abril de 2026, en el estadio GNP Seguros, CDMX.

Artista invitada: Anitta

Preventa HSBC: 8 y 9 de septiembre de 2025

Venta general: 10 de septiembre de 2025

Venta de boletos: Ticketmaster México