Dalilah Polanco sufre accidente en La Casa de los Famosos México y "sale" del reality

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México vivió un momento de tensión luego de que la actriz Dalilah Polanco sufriera una fuerte caída durante un reto, lo que ocasionó que sus compañeros y la producción detuvieran las actividades para brindarle atención médica.

Tras el desafío del "robo de la salvación" el cual los concursantes debían lanzar fichas para acumular puntos, Polanco sufrió un accidente. Al finalizar su turno, la actriz descendió de una pequeña escalera, pero perdió el equilibrio y cayó al pasto, lo que provocó que se doblara el tobillo izquierdo.

DALILAH POLANCO SALE DEL REALITY

Ante la evidente molestia y dolor, sus compañeros Mar Contreras y Aarón Mercury fueron los primeros en auxiliarla. Posteriormente, fue trasladada al confesionario, donde recibió valoración médica.

Durante la gala del 4 de septiembre, la conductora Odalys Ramírez confirmó que Polanco fue atendida y que se encontraba fuera de peligro.

"Hubo un incidente con Dalilah y queremos decirles que ya fue atendida, ella está bien y se los compartimos a ustedes para que estén tranquilos".

La situación generó especulaciones entre los televidentes, pues la actriz desapareció de las cámaras por varias horas. Sin embargo, alrededor de las 2:00 de la madrugada del viernes, Polanco reapareció y, con el humor que la caracteriza, bromeó con la frase "soy la maldita lisiada", en referencia a la telenovela María la del Barrio.

Finalmente, la mañana del 5 de septiembre, Dalilah volvió a incorporarse formalmente al reality, aunque apoyada en una muleta. Según comentó a sus compañeros, deberá utilizarla durante seis semanas mientras se recupera de la lesión, pero aseguró estar lista para continuar en la competencia junto a los integrantes de su cuarto "Día".

El accidente de Polanco se suma a la lista de percances que han marcado distintas temporadas del reality, como las caídas de Arath de la Torre y Ferka, lo que refleja el alto nivel de exigencia física en las pruebas que enfrentan los participantes.