La Casa de los Famosos México: ¿Error de producción en la salida de Mariana Botas?

El domingo 31 de agosto, se vivió la quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025, en un momento que dejó a los televidentes confundidos y encendió las redes sociales, en la cual Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada del reality show.

Durante la gala de eliminación, Aarón Mercury regresó a la casa mientras Mariana salía, pero la música y la sincronización no coincidieron, generando que muchos calificaran la escena como apresurada y descoordinada.

¿ERROR DE PRODUCCIÓN EN LA SALIDA DE MARIANA BOTAS?

La cuenta de X @seriosysinceros, conocida por sus comentarios sobre el reality, aseguró que se había abierto "la puerta equivocada antes de tiempo". Sin embargo, la situación no implicó que Mariana hubiera sido eliminada por error, sino que la secuencia de la transmisión se alteró: por primera vez, primero se mostró al participante regresando a la casa y después al eliminado saliendo, rompiendo el orden habitual que los televidentes están acostumbrados a ver.

Si. Hubo un error de producción.



Abrieron la puerta equivocada antes de tiempo. #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMX — Serios y Sinceros (@seriosysinceros) September 1, 2025

Este tipo de confusiones no es nueva en el programa, ya que durante la salida de Adrián Di Monte, también surgieron cuestionamientos sobre la logística de las eliminaciones, ya que el actor reveló que la producción le pidió "regresarse" antes de salir, generando dudas sobre la transparencia del reality.

Hasta el momento, ni Mariana Botas ni el equipo de producción han emitido declaraciones oficiales sobre la reciente eliminación. No obstante, el incidente ha reavivado la percepción de descoordinación detrás de cámaras y ha generado un debate entre los seguidores sobre la confianza en la organización de las galas del programa.

El desajuste técnico de esta semana volvió a poner bajo la lupa la producción de La Casa de los Famosos, dejando a la audiencia cuestionando si se trató de un error aislado o de un descuido recurrente.