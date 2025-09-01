Warwick Davis regresa como el profesor Flitwick en la nueva serie de Harry Potter

La esperada serie de Harry Potter ya genera emoción entre los fanáticos, y uno de los anuncios más destacados ha sido el regreso de Warwick Davis en el papel del profesor Filius Flitwick.

El actor británico, recordado por dar vida al carismático maestro de encantamientos en la saga original, se convierte en el primer intérprete en repetir su rol dentro de esta adaptación televisiva que debutará en 2027 a través de HBO y HBO Max.

La noticia se dio a conocer el 1 de septiembre, en el evento anual Back to Hogwarts, una fecha emblemática para los seguidores de la saga mágica. Allí, HBO confirmó que Davis volverá a formar parte del universo de J.K. Rowling, conectando la nostalgia del cine con la apuesta televisiva que promete renovar la historia.

UN REPARTO RENOVADO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN

La serie contará con un elenco completamente nuevo para encarnar a los protagonistas de Hogwarts. Dominic McLaughlin será Harry Potter, mientras que Arabella Stanton interpretará a Hermione Granger y Alastair Stout dará vida a Ron Weasley.

A estos se suman figuras de talla internacional como John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore, Nick Frost como Hagrid, Paapa Essiedu en el rol de Severus Snape y Janet McTeer como Minerva McGonagall. El reparto lo completan Bríd Brennan, Sirine Saba, Richard Durden y Leigh Gill.

La inclusión de Warwick Davis como Flitwick aporta un guiño al pasado y un puente emocional con la saga original, recordando a los fans que la esencia de Hogwarts seguirá intacta pese a los cambios de actores. Cabe destacar que Davis también interpretó a Griphook en las películas, aunque no retomará ese papel en la serie.

UNA SERIE MÁS FIEL A LOS LIBROS

De acuerdo con medios especializados como Variety y The Hollywood Reporter, la producción televisiva busca explorar con mayor profundidad las tramas de los siete libros, ofreciendo una narrativa más detallada y cercana al material original. Con capítulos más largos y un desarrollo pausado, la historia promete capturar tanto la magia como los momentos más oscuros del universo de Rowling.

El proyecto está liderado por Francesca Gardiner como guionista y showrunner, mientras que Mark Mylod será productor ejecutivo y dirigirá varios episodios. Además, participan J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts bajo Brontë Film and TV, junto con David Heyman, productor de las películas originales, a través de Heyday Films.

UN REGRESO QUE DESPIERTA NOSTALGIA Y EXPECTATIVAS

Con el regreso de Warwick Davis y un elenco lleno de nuevas promesas, la serie de Harry Potter promete convertirse en uno de los estrenos más esperados de la década. Los seguidores podrán reencontrarse con los pasillos de Hogwarts y descubrir aspectos de la historia que nunca llegaron a la pantalla grande.

Este anuncio no solo alimenta la nostalgia, sino que también marca el inicio de una nueva era para la saga, en la que pasado y presente se unen para dar vida a la magia una vez más.