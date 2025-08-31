La Casa de los Famosos tiene a su quinto eliminado. Te decimos quién es

La noche de este domingo 31 de agosto se vivió la quinta eliminación de La Casa de los Famosos México 2025, para que resten menos habitantes iniciales del programa.

Quien se fue de la casa esta noche se suma a Olivia Collins, Adrián Di Monte, Ninel Conde y Priscila Valverde, como quienes se van con las manos vacías de ganarse un jugoso premio de cuatro millones de pesos.

LOS NOMINADOS EN LA CASA DE LOS FAMOSOS

Ahora bien, como pasa cada semana, los participantes del reality pudieron presentarse ante los nominados, y les externaron la razón de por qué los quieren fuera de la contienda.

Quienes estaban en la cuerda floja eran Aldo De Nigris, Mariana Botas, Alexis Ayala, Dalilah Polanco, Aarón Mercury, Abelito y Mar Contreras.

En medio de las confrontaciones, esta vez el actor Alexis Ayala no fue el centro, ya que era parte de la estrategia por quienes forman parte del cuarto Día, que buscaban no darle oportunidad para atacar.

Además, durante la semana se dieron roces entre Alexis y Shiky Clement, lo que se registró durante un juego en el que ambos levantaron la voz, pero durante una conversación con sus compañeros, Shiky se mostró más molesto y dijo que ni su padre ni nadie le gritan, menos alguien del set.

EL ELIMINADO DE LA CASA DE LOS FAMOSOS

Al final, y al término de la gala de eliminación, los votos no favorecieron a Mariana Botas, quien se convirtió en la quinta exintegrante de La Casa de Los Famosos México.

Ahora, luego de intensas semanas, agarres, dimes y diretes, Mariana deja la contienda por el premio de cuatro millones de pesos para el campeón.