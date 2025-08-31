Amenazan a Yeri MUA previo a su presentación en Tijuana

La influencer veracruzana Yeri MUA, conocida como la "Bratz Jarocha", vuelve a estar en el centro de la controversia.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes de presuntas narcomantas en las que un grupo delictivo le advierte que no se presente en su show programado en Tijuana, Baja California, el próximo 14 de septiembre.

LAS AMENAZAS CONTRA LA INFLUENCER

Las imágenes que se difundieron en plataformas como X y Facebook muestran mantas blancas con mensajes firmados por un supuesto grupo criminal llamado FES. En los textos se menciona directamente a Yeri MUA y se le exige no acudir a la ciudad, bajo la advertencia de que su próxima presentación podría ser "la última de su vida".

Además de insultos, los mensajes también hacen referencia a su familia. Paralelamente, otras publicaciones exhibieron armas de alto calibre, lo que aumentó la preocupación entre sus seguidores y desató una ola de comentarios en torno a su seguridad.

CUÁNDO SERÁ LA PRESENTACIÓN DE YERI MUA EN TIJUANA

La participación de Yeri MUA está programada para el 14 de septiembre dentro de la Feria Nacional de Tijuana 2025, que se lleva a cabo en el Parque Morelos del 28 de agosto al 28 de septiembre. La veracruzana compartiría escenario esa noche con el rapero El Malilla, siendo uno de los espectáculos más esperados de la feria.

La venta de boletos se encuentra activa en la plataforma Eticket y se anticipaba una gran asistencia gracias a la popularidad de ambos artistas.

LA REACCIÓN DE YERI MUA

Hasta el momento, la influencer no ha dado declaraciones públicas sobre las amenazas. Sus seguidores esperan que en las próximas horas se pronuncie para aclarar si continuará con su presentación o tomará medidas ante la polémica.