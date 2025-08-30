Coco 2: Disney Pixar anuncia la secuela y más estrenos en Destination D23

Los seguidores de Coco tienen motivos para celebrar: Pixar confirmó que la entrañable historia inspirada en la cultura mexicana volverá a la pantalla grande con Coco 2.

El anuncio se realizó este sábado 30 de agosto durante el evento Destination D23, dejando a los fans emocionados y generando una ola de reacciones en redes sociales.

La primera película, estrenada en 2017, se convirtió en un fenómeno global al rendir homenaje a las tradiciones mexicanas y conquistar a la crítica, logrando dos premios Oscar en 2018: Mejor Largometraje Animado y Mejor Canción Original porRemember Me.

La secuela, que contará nuevamente con la dirección de Lee Unkrich y Adrian Molina, promete mantener la esencia de la historia de Miguel y su familia. La producción estará a cargo de Mark Nielsen, reconocido por su trabajo en Toy Story 4 e Intensamente 2.

¿CUÁNDO SE ESTRENA "COCO 2"?

Aunque la expectativa es enorme, Pixar adelantó que la cinta llegará a los cines en 2029. De momento no se han revelado detalles sobre la trama, pero se espera que la narrativa vuelva a explorar la conexión entre la música, la familia y las tradiciones del Día de Muertos.

¿QUÉ OTROS TÍTULOS SE ANUNCIAN EN DESTINATION D23?

El estudio no se quedó ahí. Además de Coco 2, Pixar presentó un calendario cargado de novedades. Entre los anuncios más destacados está "Toy Story 5", previsto para 19 de abril de 2026 bajo la dirección de Andrew Stanton, y la tan esperada "Los Increíbles 3", que llegará en 2028.

También se dio a conocer "Hoppers", la próxima película original dirigida por Daniel Chong, que debutará el 6 de marzo de 2026. Junto a estos títulos, se revelaron los primeros detalles sobre un nuevo proyecto original llamado. "Hexed".

Asimismo, se confirmó que la franquicia de "La Era de Hielo", seguirá viva, con una sexta entrega.

Con estos anuncios, Pixar reafirma su apuesta por las secuelas que han marcado generaciones y por nuevas historias que prometen seguir emocionando al público en los próximos años.