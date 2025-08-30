¿Pedro Pascal en Sonora? El actor chileno podría viajar a filmar la nueva película de Todd Haynes

La atención de Hollywood podría dirigirse hacia Sonora, pues gracias a sus paisajes desérticos y costa impresionante, se perfila como un escenario cinematográfico de primer nivel, y ahora surge la posibilidad de que Pedro Pascal filme una película en tierras sonorenses.
Recientemente, se ha comunicado en medios de espectáculos sobre la posibilidad de que Pedro Pascal, uno de los actores más queridos del momento, sea el protagonista de un ambicioso proyecto dirigido por Todd Haynes.
¿CUÁL ES LA PELÍCULA QUE ESTARÍA FILMANDO PEDRO PASCAL EN SONORA?
El proyecto se titula De Noche y narra la historia de una pareja gay que se traslada de Los Ángeles a México para iniciar una nueva vida.
Inicialmente, Joaquín Phoenix estaba contemplado para el papel principal, pero tras su salida inesperada, los rumores apuntan a que Pedro Pascal podría asumir el rol. Según reportes de medios internacionales, Danny Ramírez acompañaría al actor chileno en la cinta.
El secretario de Turismo de Sonora, Roberto Gradillas, explicó que el gobierno estatal ya había comenzado gestiones con el equipo de producción incluso antes de la salida de Phoenix.
"Esto sin duda es una gran oportunidad para la proyección de Sonora. Hemos estado trabajando en ello como parte de una instrucción del gobernador Alfonso Durazo", señaló.
Para las autoridades locales, la película representa una ventana única para colocar a Sonora en el mapa cinematográfico internacional.
¿POR QUÉ JOAQUÍN PHOENIX DEJÓ EL PROYECTO?
En agosto de 2024, a solo cinco días de iniciar la filmación, Phoenix abandonó el proyecto, dejando a decenas de personas sin trabajo y la producción temporalmente suspendida. Cuando se le cuestionó sobre su salida, el actor respondió:
"Simplemente estaría compartiendo mi opinión y los otros creativos no están aquí para compartir la suya. No creo que eso sea lo correcto. No creo que fuera útil, así que simplemente no lo haré. Gracias."
Hasta el momento, la razón exacta de su decisión no ha sido aclarada, aunque se especula que su retiro pudo deberse a su decisión de no interpretar a un personaje gay en pantalla grande.
La participación de Pedro Pascal en este filme sería un gran impacto no solo para la industria local, sino para la trayectoria del actor chileno-estadounidense, quien ha ganado reconocimiento mundial por sus roles en The Mandalorian y The Last of Us.