Adexe y Nau: El dúo que enamoró a toda una generación

Adexe Gutiérrez Hernández y Nauzet Gutiérrez Hernández son dos hermanos que han hecho realidad sus sueños gracias a la música.

A inicios de 2016, lanzaron un cover de la canción "Andas en mi cabeza", que les dio ese salto de popularidad con el cual continuarían publicando más covers del género reguetón. Temas como "El perdón", "No me dejes así" y "Hasta el amanecer" superaron los 100 millones de vistas en la plataforma de YouTube.

ASÍ LOGRARON SU POPULARIDAD

Ese mismo año decidieron dejar de hacer covers para concentrarse en lanzar música original. El tema "Solo amigos" fue el que les dio la vuelta al mundo, y recientemente volvió a ponerse de moda en la plataforma TikTok.

Meses después lanzaron otra canción titulada "Tú y yo", que hasta el día de hoy supera los cien millones de vistas en YouTube. Además, titularon su álbum con ese mismo nombre.

GIRA POR EL MUNDO

En el año 2017, Adexe y Nau, con más canciones en su repertorio, realizaron su primera gira por América, cantando ante miles de fans en el Teatro Metropolitano de México, el 2 de diciembre de ese año. Para 2018, hicieron sus primeras apariciones en vivo en España y Argentina, donde superaron cifras récord de audiencia.

FENÓMENO MUSICAL

Hasta el día de hoy, Adexe y Nau continúan con su carrera como artistas e influencers. Los "niños" españoles se ganaron una gran popularidad con temas como "Cintura con cintura", "En otro mundo diferente", y colaboraciones destacadas con artistas como Abraham Mateo y Mau y Ricky. El impacto generacional de este dueto fue tan grande que, en su momento, fue noticia: en sus presentaciones, miles de fanáticas ovacionaban a los jóvenes cantantes.

LÍDERES EN YOUTUBE

Hoy en día, Adexe tiene 20 años de edad y Nau 22 años y ya son artistas más maduros y con una vocalización mucho más desarrollada que en sus inicios. Han participado en diversos festivales como Urban Party, Playa Pop y Primavera Pop.

Además, cuentan con más de 12 millones de suscriptores en YouTube, una cifra que muy pocos logran alcanzar en esa plataforma.

Sin duda alguna, estos jóvenes han conquistado grandes escenarios con el éxito de sus melodías. Es probable que, en el futuro, los veamos aún más relevantes y con una popularidad en constante crecimiento.