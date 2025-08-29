Bruce Willis es enviado a un asilo por su familia; pasará sus últimos días entre desconocidos

Bruce Willis es enviado a un asilo por su familia; pasará sus días entre desconocidos

El avance de la demencia frtontotemporal es la causa de que se haya tomado esa decisión; la noticia la confirmó su esposa

Bien sabido es que Bruce Willis, el otrora actor de Duro de Matar, está atravesando una difícil condición derivado de la demencia que desde hace tiempo le aqueja, por lo que su familia tomó una difícil decisión: enviarlo a un asilo.

La noticia fue dada a conocer por la propia esposa del actor hollywoodense, Emma Heming, durante una entrevista, quien compartió, además, pormenores de la situación que están atravesando.

De acuerdo con la mujer, el histrión de 70 años de edad fue llevado a una residencia de cuidados especializados, con lo que podrán acompañarlo en mejor condición en su padecimiento.

EMMA HEMING HABLA DE LA SITUACIÓN

La empresaria y modelo se refirió a cómo están pasando el momento, y describió la mudanza de su esposo como “una de las decisiones más difíciles de su vida”; sin embargo, consideró que lo hace por el bienestar de sus hijas y del propio Willis.

Emma explicó que, aunque tiene buena salud física, la enfermedad ha avanzado tanto, que el actor no puede recordar su trayectoria, dificultando considerablemente su habla.

“Bruce sigue muy activo y goza de buena salud en general. Es solo que su cerebro le está fallando”; sin embargo, han hallado nuevas formas de contactarlo, como sonreírle, mirarle, lo que dice mucho de él.

Actualmente, Bruce Willis reside en una casa de una planta, donde es atendido 24/7, la cual está adaptada a sus necesidades.

Pese a ello, su esposa e hijas le visitan todos los días, para pasar tiempo con él, pues el lugar se volvió una extensión de su segundo hogar. “Las niñas tienen sus cosas allí. Es una casa llena de amor, cariño, calidez y risas”.

Y es que el ajetreo de la casa familiar y el ruido agravaban los síntomas de Bruce, lo que orilló a reorganizarse, a fin de que sus hijas no se vieran afectadas y brindar un entorno tranquilo tanto para ellas, como para él.

Como se recordará, Bruce Willis fue diagnosticado con afasia en 2022, y luego con demencia frontotemporal; desde entonces Emma ha estado al frente de los asuntos familiares.

Bruce es padre de cinco hijas, Rumer, Scout y Tallulah, fruto de su matrimonio con Demi Moore, y las pequeñas Mabel y Evelyn, que tuvo con Emma.