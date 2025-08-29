Lupita Villalobos, influencer mexicana, se casa en España en una boda de ensueño

La creadora de contenido y podcaster mexicana, Lupita Villalobos, sorprendió a sus seguidores al casarse este viernes 29 de agosto en España con su prometido Juan, en una ceremonia que deslumbró por cada detalle.

UNA BODA AL ATARDECER Y UN VESTIDO QUE MARCÓ TENDENCIA

El enlace matrimonial se llevó a cabo al aire libre, en un escenario de ensueño justo al atardecer. Villalobos compartió en sus redes sociales un video de la ceremonia que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el vestido de novia que eligió la influencer. Rompiendo con lo tradicional, optó por un diseño de dos piezas compuesto por un corset con escote de tres puntas y una falda corte sirena. Sin velo, pero con un elegante collar de piedras blancas que sostenía una cola de tul, Lupita complementó su look con un ramo de rosas blancas y tacones de la marca Jimmy Choo.

DETALLES DE LA CELEBRACIÓN

El novio, Juan, tampoco pasó desapercibido. Lució un traje gris oscuro con camisa blanca y zapatos en tono guinda, lo que generó halagos en redes sociales.

De acuerdo con la invitación filtrada, la celebración no se limitó a la ceremonia civil. La pareja planeó un festejo de tres días: inició el 28 de agosto con una cena de ensayo junto a un lago, continuó el 29 con la boda y cerrará el 30 con un desayuno especial para los invitados.

¿QUIÉN ES LUPITA VILLALOBOS?

Lupita Villalobos nació en Hermosillo, Sonora, el 23 de octubre de 1989, y actualmente tiene 35 años. En los últimos años se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del podcast "Las Alucines", que conduce junto a su amiga y también creadora de contenido, Karla Quesada "Quesito".

Su sinceridad y estilo directo han hecho que gane gran popularidad, especialmente por compartir pasajes de su vida personal. Entre ellos destaca su experiencia con su primer matrimonio, donde reveló que su ex esposo le fue infiel con una maestra de baile que ella había tenido en su adolescencia. Además, confesó que tras hacer pública su historia, enfrentó una demanda por presunto daño moral.