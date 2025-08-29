Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero: todo lo que se sabe del documental del Divo de Juárez

Este 28 de agosto, en el noveno aniversario luctuoso de Juan Gabriel, Netflix sorprendió al anunciar su nueva serie documental que explorará la vida y legado del icónico cantante.

Bajo el título Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero, la plataforma prepara un homenaje sin precedentes al intérprete de "Querida" y "Amor eterno".

EL ESTRENO DE LA DOCUSERIE EN NETFLIX

La fecha de lanzamiento ya está confirmada: será el 30 de octubre de 2025 cuando los seguidores del Divo de Juárez podrán disfrutar de esta producción que busca revelar aspectos nunca antes vistos de Alberto Aguilera Valadez, nombre real del artista.

La serie documental estará compuesta por cuatro episodios que recorrerán desde sus orígenes humildes en Ciudad Juárez hasta su consolidación como uno de los artistas más influyentes de la música latina, con más de 150 millones de discos vendidos, 34 álbumes de estudio y más de mil 800 canciones compuestas.

LO QUE MOSTRARÁ LA DOCUSERIE DE JUAN GABRIEL

Uno de los puntos más atractivos del proyecto es el acceso exclusivo a los archivos personales de Juan Gabriel. En el tráiler oficial, se escucha al propio cantante dejando un mensaje póstumo:

"Se está haciendo un video para cuando yo no esté en este planeta, para dejar un testimonio y he querido compartirlo con ustedes".

La producción incluirá grabaciones caseras, fotografías inéditas y documentos que mostrarán la vida íntima del artista fuera de los escenarios. Todo esto convierte a la docuserie en un material invaluable para sus seguidores y un retrato más humano del ícono musical.

QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DEL DOCUMENTAL

La dirección está a cargo de la multipremiada cineasta María José Cuevas, reconocida por proyectos como Bellas de Noche y La Dama del Silencio: El Caso Mataviejitas.

La producción corre por cuenta de Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, fundadoras de la productora Mezcla, responsables de trabajos como El Portal, enfocado en la historia de Zona Divas.

En 2023, Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel, compartió su entusiasmo por este proyecto en un comunicado: "Estamos muy emocionados por esta colaboración. Desde hace bastante tiempo hemos querido llevar a la pantalla una adaptación de su historia real. Estamos seguros de que podremos trabajar cercanamente con el equipo que hemos formado para darle vida a su verdadera historia".

UN HOMENAJE QUE "DUELE BONITO"

Netflix describe esta producción como un homenaje que "duele bonito" y que permitirá adentrarse en el universo íntimo de Juan Gabriel, mostrando al hombre detrás de la leyenda.

Con esta docuserie, los admiradores del Divo de Juárez tendrán la oportunidad de revivir su grandeza y descubrir facetas desconocidas de un artista que transformó la música en español.