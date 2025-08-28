Balean casa de la mamá de Arley Pérez en Culiacán; él sale a dar explicaciones

En medio de la violencia que priva en Sinaloa, y luego del asesinato de "La Chuy", hermana del influencer Conejo Toys, otro hecho sacudió Culiacán, pero en esta ocasión fue contra la casa de la madre del cantante Arley Pérez.

De acuerdo con la información, el lamentable hecho ocurrió la noche del 25 de agosto, en la vivienda calle Paula Moreno, entre Arroyo Número 2 y Socorro Astol, propiedad de la madre del artista, la cual fue rafagueada y atacada con bombas molotov.

La casa, de dos plantas, color blanco, gris y azul, la cual ha estado deshabitada por al menos ocho años; y aunque no hubo pérdida de vidas humanas ni lesionados, se desplegó un fuerte operativo en la zona.

ARLEY PÉREZ DESCARTA QUE EL ATENTADO SEA DE ALGÚN CÁRTEL

Aunque el hecho ocurrió el lunes, no fue sino hasta el martes por la noche que Arley Pérez reaccionó y lo hizo a través de sus redes sociales; a través de su cuenta de Instagram, el artista sinaloense descartó que la agresión a la propiedad de su madre la hubiese producto de la lucha intestina entre las facciones del Cártel de Sinaloa (CDS) Los Chapitos y La Mayiza, y contó cómo, según él, estuvo el asunto:

"La vivienda de mi mamá fue vandalizada por 2 tipos en una moto. Ustedes saben el poder que tienen los grupos de delincuencia organizada en nuestra ciudad. Si hubiera sido alguna facción lo hacen a gran escala, tumban la casa si quieren, este fue un acto de vandalismo el cual se concretó con 6 disparos y una bomba molotov".

Comentó que la casa no es usada, por lo que llamó a los internautas a no caer en especulaciones, "no caigamos en juegos de unos cuantos"; a la vez, llamó a las autoridades a que hicieran su trabajo.

LOS SEÑALAMIENTOS CONTRA ARELY PÉREZ

No obstante, la explicación de Arley Pérez se da en medio de señalamientos persistentes sobre su presunta cercanía con grupos criminales; además, en varias ocasiones su nombre ha sido relacionado con la facción afín a Ismael "El Mayo" Zambada.

Por otra parte, llamó la atención que, horas antes Arley Pérez compartió un video desde las letras turísticas de Sanalona, invitando a sus seguidores a asistir a su próximo concierto, el Fresno, California.

Sin embargo, en redes sociales circularon que Arley Pérez se presentó en una fiesta privada en Quilá, al parecer de un integrante del crimen organizado.

Aunque existen videos de la presentación del cantante de narccorridos, pero no se ha confirmado si fue una fiesta relacionada con integrantes de la delincuencia organizada.

El intérprete de narcocorridos, que recientemente volvió a surgir en redes tras el asesinato del músico de regional mexicano, Ernesto Barajas y líder del grupo Enigma Norteño, quien fue asesinado el 19 de agosto.

Finalmente, en el podcast Narcosistema, de la periodista Anabel Hernández, Arley Pérez fue señalado de haber sido "pistolero al servicio de Dámaso López Serrano, alias ´El Mini Lic´".