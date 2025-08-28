Camioneta de Natanael Cano se habría incendiado en Hermosillo

Durante la tarde del miércoles 27 de agosto, una camioneta en Hermosillo, Sonora; terminó calcinada tras incendiarse dentro del fraccionamiento Haciendas Residencial ubicado en el noreste de la ciudad. Las primeras versiones han señalado que el vehículo sería propiedad del cantante de corridos tumbados, Natanael Cano.

Fue por medio de redes sociales que se compartieron y viralizaron las imágenes de la camioneta Shelby Ford F150 en llamas, y más tarde, los restos metálicos que se encontraban reducidos a cenizas. A pesar de que estas fotos se hicieron virales en diferentes plataformas; el cantante no se ha pronunciado al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA CAMIONETA INCENDIADA DE NATANAEL CANO?

Según reportes de diferentes medios, el incendio se habría originado por un desperfecto mecánico cuando la camioneta se encontraba siendo supuestamente conducida por Natanael Cano; el auto aún recorría el acceso al fraccionamiento cuando ocurrió este terrible incidente. Se menciona que el cantante habría asistido al lugar para visitar a su colega Gabito Ballesteros.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 18:00 horas, mientras Natanael Cano visitaba presuntamente la residencia de su amigo, Gabito Ballesteros. Según se menciona; la camioneta funcionaba con etanol, comenzó a incendiarse hasta quedar consumida por las llamas. Las fotografías compartidas en redes mostraron cómo el vehículo terminó calcinado con el chasis en tonos blancos y grises.

ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS DE NATANAEL CANO

Este no sería el primer accidente automovilístico de Natanael Cano, en julio de 2021, el auto del lujo del cantante quedó destrozado tras un choque en Los Ángeles. Meses después; en diciembre de 2022, el artista sufrió un incidente en Hermosillo al saltar con una motocicleta, esto terminó en el cantante visitando el hospital con lesiones en la pierna.

Sin embargo; el hecho más escandaloso ocurrió en marzo de 2024, cuando Natanael Cano fue detenido en Hermosillo por conducir a exceso de velocidad y sin placas. Los hechos trascendieron cuando el cantante intentó sobornar a los policías para evitar la multa; este momento fue difundido en redes sociales y derivó derivó en un proceso penal.