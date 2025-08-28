Dross lanza un inquietante video sobre una supuesta conspiración en Estados Unidos

El reconocido creador de contenido Dross volvió a sorprender a sus seguidores con un video que expone lo que él describe como una serie de hechos documentados que podrían estar relacionados con una conspiración de gran magnitud.

El material ha generado debate en redes sociales y ha puesto sobre la mesa un tema delicado: la relación entre salud, poder corporativo y la respuesta de una sociedad cada vez más inconforme.

EL CASO LUIGI MANONE: UN PUNTO DE QUIEBRE

Dross recuerda en su video la historia de Luigi Manone, quien planeó y ejecutó un atentado contra un alto directivo de una de las aseguradoras de salud más grandes de Estados Unidos. Su acción, aunque condenada por la ley, se convirtió rápidamente en un fenómeno viral. Miles de usuarios en redes lo aclamaron como héroe, generando memes, canciones y hasta mercancía con su rostro.

Lo preocupante, según Dross, no fue solo la reacción en internet, sino que hubo sectores que no solo justificaron el ataque, sino que expresaron estar dispuestos a seguir el mismo camino.

SHANE TAMURA Y EL ATAQUE A LA NFL

El video también narra el caso de Shane Devon Tamura, un exjugador de fútbol americano que en julio de 2025 irrumpió en la sede de la NFL en Manhattan, asesinando a cuatro personas antes de quitarse la vida. En su nota suicida responsabilizó a la liga por la enfermedad neurológica que sufría debido a los golpes recibidos durante su carrera deportiva.

Sus palabras, al igual que las de Manone, se viralizaron en redes, consolidando la narrativa de que ambos casos no eran hechos aislados, sino parte de un fenómeno mayor.

LA APARICIÓN DE LAS "CÉLULAS HIPOCRÁTICAS"

Dross expone que, tras estos atentados, comenzaron a circular rumores en foros clandestinos y plataformas como Telegram sobre un grupo llamado "Células Hipocráticas".

Se trataría de una red descentralizada compuesta por pacientes terminales, exmilitares con secuelas médicas y activistas radicales que habrían declarado una especie de guerra contra el sistema de salud estadounidense y las grandes corporaciones farmacéuticas.

Según estas filtraciones, el grupo tendría listas negras con nombres de directores ejecutivos, políticos e incluso influencers que, a su juicio, han lucrado con el dolor de millones de personas.

¿UN NUEVO TIPO DE TERRORISMO?

La prensa ha empezado a referirse a este fenómeno como "terrorismo sanitario", aunque Dross cuestiona si esta etiqueta no responde más bien a un intento de manipulación mediática. El creador señala que el tema abre un debate ético complejo: ¿pueden justificarse estas acciones extremas como una forma de justicia ante un sistema desigual?

Más allá de la postura que se adopte, lo cierto es que el video plantea que la salud podría convertirse en el nuevo campo de batalla ideológico del futuro.