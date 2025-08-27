La Casa de los Famosos: otra vez hay ocho nominados

Este miércoles 27 de agosto se llevó a cabo la quinta ronda de nominaciones en La Casa de los Famosos México 2025, marcada por un nuevo giro en la estrategia del juego: la "dinámica de la ruleta". Esta herramienta del azar sorprendió a los habitantes, quienes venían preparando sus movimientos desde días atrás.
LOS NOMINADOS DE ESTA SEMANA
Tras la jornada de nominación, ocho celebridades quedaron en riesgo de eliminación. Estos son los nominados del 27 de agosto:
- Alexis Ayala
- Abel Sáenz "Abelito"
- Dalilah Polanco
- Mar Contreras
- Mariana Botas
- Aldo De Nigris
- Aarón Mercury
- Facundo
ASÍ VOTARON LOS HABITANTES
Así votaron los habitantes durante la quinta ronda de nominaciones:
- Facundo recibió votos de:
Abelito: 2 puntos
Mar Contreras: 1 punto
Guana: 2 puntos
Elaine Haro: 2 puntos
Aldo De Nigris: 2 puntos
Aarón Mercury: 1 punto
Mariana Botas: 1 punto
- Alexis Ayala fue nominado por:
Facundo: 3 puntos
Mariana Botas: 1 punto
Shiky: 1 punto
- Abelito recibió puntos de:
Guana: 1 punto
Facundo: 1 punto
- Dalilah Polanco fue nominada por:
Aldo De Nigris: 1 punto
Aarón Mercury: 2 puntos
- Aldo De Nigris recibió votos de:
Elaine Haro: 1 punto
Dalilah Polanco: 2 puntos
Shiky: 2 puntos
- Aarón Mercury fue nominado por:
Dalilah Polanco: 1 punto
Mariana Botas: 1 punto
- Mariana Botas recibió puntos de:
Mar Contreras: 2 puntos
Abelito: 1 punto
- Mar Contreras fue nominada por:
No recibió votos directamente, pero resultó afectada por la ruleta.
DINÁMICA DE LA RULETA QUE CAMBIÓ TODO
La gran sorpresa de la noche fue la aparición de la "dinámica de la ruleta", una herramienta implementada por "La Jefa" que modifica las nominaciones de forma aleatoria, restando o sumando hasta 3 puntos a cualquier habitante.
Este giro inesperado fue anunciado previamente en el programa "Hoy", pero los participantes lo descubrieron ya dentro del confesionario, provocando confusión y alterando sus estrategias.
No es la primera vez que el azar entra en juego. En semanas anteriores, los "cochinitos de barro" también alteraron los resultados previos.