Farándula

La Casa de los Famosos: otra vez hay ocho nominados

En esta ocasión la dinámica de una ruleta modificó la placa de los habitantes en riesgo de dejar la casa el próximo domingo

Ago. 27, 2025
Facundo fue el habitante que más puntos en contra recibió.
Este miércoles 27 de agosto se llevó a cabo la quinta ronda de nominaciones en La Casa de los Famosos México 2025, marcada por un nuevo giro en la estrategia del juego: la "dinámica de la ruleta". Esta herramienta del azar sorprendió a los habitantes, quienes venían preparando sus movimientos desde días atrás.

LOS NOMINADOS DE ESTA SEMANA 

Tras la jornada de nominación, ocho celebridades quedaron en riesgo de eliminación. Estos son los nominados del 27 de agosto:

  • Alexis Ayala
  • Abel Sáenz "Abelito"
  • Dalilah Polanco
  • Mar Contreras
  • Mariana Botas
  • Aldo De Nigris
  • Aarón Mercury
  • Facundo

ASÍ VOTARON LOS HABITANTES

Así votaron los habitantes durante la quinta ronda de nominaciones:

  • Facundo recibió votos de:

Abelito: 2 puntos

Mar Contreras: 1 punto

Guana: 2 puntos

Elaine Haro: 2 puntos

Aldo De Nigris: 2 puntos

Aarón Mercury: 1 punto

Mariana Botas: 1 punto

  • Alexis Ayala fue nominado por:

Facundo: 3 puntos

Mariana Botas: 1 punto

Shiky: 1 punto

  • Abelito recibió puntos de:

Guana: 1 punto

Facundo: 1 punto

  • Dalilah Polanco fue nominada por:

Aldo De Nigris: 1 punto

Aarón Mercury: 2 puntos

  • Aldo De Nigris recibió votos de:

Elaine Haro: 1 punto

Dalilah Polanco: 2 puntos

Shiky: 2 puntos

  • Aarón Mercury fue nominado por:

Dalilah Polanco: 1 punto

Mariana Botas: 1 punto

  • Mariana Botas recibió puntos de:

Mar Contreras: 2 puntos

Abelito: 1 punto

  • Mar Contreras fue nominada por:

No recibió votos directamente, pero resultó afectada por la ruleta.

DINÁMICA DE LA RULETA QUE CAMBIÓ TODO

La gran sorpresa de la noche fue la aparición de la "dinámica de la ruleta", una herramienta implementada por "La Jefa" que modifica las nominaciones de forma aleatoria, restando o sumando hasta 3 puntos a cualquier habitante.

Este giro inesperado fue anunciado previamente en el programa "Hoy", pero los participantes lo descubrieron ya dentro del confesionario, provocando confusión y alterando sus estrategias.

No es la primera vez que el azar entra en juego. En semanas anteriores, los "cochinitos de barro" también alteraron los resultados previos.

César Leyva
César Leyva
