La Casa de los Famosos: otra vez hay ocho nominados

Este miércoles 27 de agosto se llevó a cabo la quinta ronda de nominaciones en La Casa de los Famosos México 2025, marcada por un nuevo giro en la estrategia del juego: la "dinámica de la ruleta". Esta herramienta del azar sorprendió a los habitantes, quienes venían preparando sus movimientos desde días atrás.

LOS NOMINADOS DE ESTA SEMANA

Tras la jornada de nominación, ocho celebridades quedaron en riesgo de eliminación. Estos son los nominados del 27 de agosto:

Alexis Ayala

Abel Sáenz "Abelito"

Dalilah Polanco

Mar Contreras

Mariana Botas

Aldo De Nigris

Aarón Mercury

Facundo

Galilea les dice a mis habitantes quienes están nominados



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7 https://t.co/gAHDeZ2CG1 #LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/BE5PDv2hVF — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 28, 2025

ASÍ VOTARON LOS HABITANTES

Así votaron los habitantes durante la quinta ronda de nominaciones:

Facundo recibió votos de:

Abelito: 2 puntos

Mar Contreras: 1 punto

Guana: 2 puntos

Elaine Haro: 2 puntos

Aldo De Nigris: 2 puntos

Aarón Mercury: 1 punto

Mariana Botas: 1 punto

Alexis Ayala fue nominado por:

Facundo: 3 puntos

Mariana Botas: 1 punto

Shiky: 1 punto

Abelito recibió puntos de:

Guana: 1 punto

Facundo: 1 punto

Dalilah Polanco fue nominada por:

Aldo De Nigris: 1 punto

Aarón Mercury: 2 puntos

Aldo De Nigris recibió votos de:

Elaine Haro: 1 punto

Dalilah Polanco: 2 puntos

Shiky: 2 puntos

Aarón Mercury fue nominado por:

Dalilah Polanco: 1 punto

Mariana Botas: 1 punto

Mariana Botas recibió puntos de:

Mar Contreras: 2 puntos

Abelito: 1 punto

Mar Contreras fue nominada por:

No recibió votos directamente, pero resultó afectada por la ruleta.

.@ayalaalexis gira la ruleta y gracias a eso, quedan 8 habitantes nominados



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7 https://t.co/gAHDeZ2CG1 #LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/jCtbNtBwfq — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 28, 2025

DINÁMICA DE LA RULETA QUE CAMBIÓ TODO

La gran sorpresa de la noche fue la aparición de la "dinámica de la ruleta", una herramienta implementada por "La Jefa" que modifica las nominaciones de forma aleatoria, restando o sumando hasta 3 puntos a cualquier habitante.

Este giro inesperado fue anunciado previamente en el programa "Hoy", pero los participantes lo descubrieron ya dentro del confesionario, provocando confusión y alterando sus estrategias.

No es la primera vez que el azar entra en juego. En semanas anteriores, los "cochinitos de barro" también alteraron los resultados previos.