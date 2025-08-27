"La Chuy": quién era la hermana de "Conejo Toys" que fue asesinada en Culiacán

La tarde del martes 26 de agosto, una mujer identificada como María de Jesús fue asesinada a balazos en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, mejor conocida como El Tamarindo, en Culiacán, Sinaloa.

La víctima, de 35 años, era hermana del influencer José Ismael, conocido en redes sociales como El Conejo Toys, y formaba parte del entorno de los creadores de contenido sinaloenses vinculados a Markitos Toys.

El ataque ocurrió poco después de las tres de la tarde sobre el bulevar Miguel Hidalgo, en una zona habitacional cercana a un jardín de niños y un mercado abandonado. De acuerdo con medios locales, la mujer se encontraba sentada en una choza improvisada cuando sujetos armados que viajaban en varios vehículos le dispararon a corta distancia.

María de Jesús vestía una blusa negra con corazones rojos y mallas negras. Un testigo logró escapar del lugar, aunque hasta ahora no se ha confirmado su identidad ni si resultó lesionado.

Tras la agresión, se desplegó un fuerte operativo en la zona con la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. Peritos de la Fiscalía estatal acudieron al sitio y aseguraron al menos siete casquillos percutidos.

VÍNCULOS FAMILIARES Y CON LA COMUNIDAD DE INFLUENCERS

La víctima era originaria del poblado de San Blas, sindicatura de La Palma, Navolato. Según la información disponible, era hija del youtuber conocido como El Loco Mailo y hermana de José Ismael, alias El Conejo Toys, figura que ha ganado notoriedad dentro del grupo de creadores de contenido encabezado por Markitos Toys.

Aunque no se sabe si María de Jesús también realizaba contenido digital como su hermano y su padre, su asesinato ocurre en medio de un contexto de violencia que ha alcanzado a varios influencers, músicos y tiktokers en Sinaloa.

LA VIOLENCIA QUE RODEA A LOS CREADORES DE CONTENIDO EN SINALOA

En enero de 2025, una avioneta lanzó volantes en Culiacán en los que se señalaba a 25 personas, entre ellas youtubers y cantantes, por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. En esa lista aparecieron nombres como Markitos Toys, El Conejo Toys, Peso Pluma, Roberto Tapia y Gail Castro.

Desde entonces, al menos nueve de los mencionados han sido asesinados, entre ellos Justin Paul (El Pinky), Gael Castro, Leobardo Aispuro Soto (El Gordo Peruci), Miguel Vivanco (El Jasper), Juan Carlos (El Chilango) y Camilo Ochoa (El Alucín).

LA VIDA RECIENTE DE EL CONEJO TOYS

El Conejo Toys, hermano de la víctima, ha estado estrechamente ligado al círculo de Markitos Toys y recientemente celebró su cumpleaños junto a la familia Castro. En entrevistas y pódcasts ha compartido episodios personales difíciles, como sus problemas con las adicciones, y en diciembre de 2024 enfrentó la dolorosa pérdida de su hija.

A pesar de las tragedias, el creador de contenido continúa activo en YouTube, donde acumula más de 393 mil suscriptores. En su último video, se le vio participando en cabalgatas junto a Kevin Castro, hermano de Markitos Toys.

Hasta el momento, El Conejo Toys no ha realizado ninguna declaración pública sobre el asesinato de su hermana.