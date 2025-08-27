La Granja VIP: ¿De qué trata este nuevo reality de TV Azteca donde Adal Ramones será el conductor?

Después de semanas de rumores y especulaciones, TV Azteca confirmó lo que muchos esperaban: Adal Ramones regresa a la pantalla chica como conductor de La Granja VIP, el nuevo reality show que promete convertirse en uno de los formatos más comentados del año.

¿DE QUÉ TRATA LA GRANJA VIP?

Este programa, producido en colaboración con Fremantle, llevará a un grupo de celebridades a vivir una experiencia completamente distinta a la vida de lujos y comodidades a la que están acostumbrados.

Durante 10 semanas, las estrellas deberán mudarse a una granja y adaptarse a un entorno rural, enfrentando tareas diarias como ordeñar vacas, sembrar, cosechar, limpiar establos y cuidar animales.

Todo esto sin acceso a comodidades modernas, sin fiestas glamorosas y con contacto limitado con el mundo exterior. Además, se incluirán premios y castigos semanales, lo que garantiza tensión, estrategias y conflictos.

La dinámica será intensa: los famosos convivirán bajo un mismo techo en condiciones básicas, mientras son grabados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y el público decidirá quién permanece en la competencia semana tras semana.

EL REGRESO DE ADAL RAMONES

Uno de los anuncios que más emoción causó fue la confirmación de que Adal Ramones será el conductor oficial del reality.

Su carisma y experiencia en televisión lo colocan como la figura ideal para liderar este formato, que no solo busca entretener, sino también mostrar el lado más humano, vulnerable y estratégico de los participantes.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA GRANJA VIP?

TV Azteca reveló que La Granja VIP se estrenará el 12 de octubre por Azteca Uno y tendrá una duración total de 10 semanas. Además, contará con una robusta estrategia digital que permitirá a la audiencia seguir de cerca a los concursantes y participar en decisiones clave.

Aunque la lista completa de celebridades aún se mantiene en secreto, la expectativa es enorme: ¿quiénes se atreverán a dejarlo todo para probar su resistencia física, emocional y mental en un entorno tan extremo? Muy pronto lo sabremos, pero todo apunta a que La Granja VIP será el reality que marcará tendencia para cerrar el 2025.