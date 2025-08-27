Jackie Chan estará participando en Spider-Man: Brand New Day, apoyando en las secuencias de acción

El próximo gran estreno de Marvel Studios y Sony Pictures, Spider-Man: Brand New Day, continúa generando gran expectativa entre los fans.

Ahora, una nueva sorpresa ha elevado aún más el entusiasmo: Jackie Chan y su reconocido equipo de dobles estarán involucrados en las secuencias de acción de la película.

JACKIE CHAN APORTA SU SELLO A SPIDER-MAN

En una reciente entrevista con hk01.com, Jackie Chan confirmó que su famoso Jackie Chan Stunt Team trabaja actualmente en el rodaje de la cinta. Aunque él no forma parte directamente del elenco, sí participó como director de acción para su propio equipo durante la filmación.

"Fui a Londres y visité el set. Mi equipo estaba trabajando en Spider-Man y yo supervisé las escenas como director de acción. Incluso el director se sorprendió al verme allí", relató Chan.

RECONOCIMIENTO A TOM HOLLAND

El actor también aprovechó para elogiar a Tom Holland, quien una vez más interpretará a Peter Parker. "Escuché que este joven ha rendido homenaje a mis películas en varias de sus escenas de acción y que realiza muchas acrobacias por sí mismo. Eso me parece admirable", señaló.

El Jackie Chan Stunt Team, fundado en 1976, ha estado detrás de icónicas coreografías en el cine de acción y ya colaboró previamente en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Su participación garantiza un estilo más realista y dinámico en las batallas de Spider-Man.

LO QUE SE SABE DE SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

La película, dirigida por Destin Daniel Cretton y escrita por Chris McKenna y Erik Sommers, promete una historia cargada de acción y nuevos villanos. Además del regreso de Tom Holland, el elenco incluye a Zendaya, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Sadie Sink, Michael Mando, Tramell Tillman y Liza Colón-Zayas. También circulan rumores sobre la posible incorporación de Florence Pugh.

Entre los antagonistas que podrían aparecer se mencionan The Punisher, Savage Hulk, Scorpion, Tombstone, Tarantula, Boomerang y Ramrod. Incluso se especula con la llegada del simbionte Venom en esta nueva etapa.

ESTRENO MUNDIAL

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio de 2026 y será la primera entrega de una nueva trilogía que marcaría la despedida de Tom Holland antes de ceder protagonismo a Miles Morales dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.