Reaparece María Antonieta de las Nieves "La Chilindrina" en redes sociales y preocupa por su estado de salud

María Antonieta de las Nieves, conocida mundialmente por su icónico personaje de La Chilindrina en la serie El Chavo del 8, volvió a ser tendencia tras reaparecer en redes sociales con un video que, lejos de tranquilizar del todo, dejó a muchos de sus seguidores preocupados por su salud.

La actriz de 78 años confirmó que recientemente fue hospitalizada durante su gira laboral en Perú, luego de sufrir una fuerte deshidratación que le ocasionó una baja en los niveles de sodio.

MENSAJE DE "LA CHILINDRINA"

A través de su cuenta oficial de Instagram, explicó lo sucedido y envió un mensaje a quienes han seguido de cerca su estado:

"Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios", escribió la actriz.

El texto fue acompañado por un breve video grabado en su hogar, donde se le ve sentada cerca de un balcón mostrando uno de sus dibujos. En el clip, aseguró que sigue ocupando su tiempo en actividades que disfruta, como la pintura, e insistió en que se encuentra bien:

"Aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, haciendo las cosas que me gusta hacer. En fin, la estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la pasen tan bien como la estoy pasando yo. Gracias. Los quiero muchísimo", expresó.

GRAN PREOCUPACIÓN POR EL ESTADO DE SALUD DE LA ACTRIZ

A pesar de sus palabras tranquilizadoras, la grabación generó comentarios divididos. Mientras algunos celebraron verla en casa y sonriente, otros manifestaron inquietud por su apariencia, ya que luce notablemente más delgada y con señales de fragilidad, algo que se atribuye tanto a su edad como a la fibromialgia que padece desde hace años.

Este síndrome crónico afecta el sistema nervioso y provoca fatiga, rigidez, dolores musculares y otros síntomas que dificultan mantener un ritmo de vida activo.

Cabe destacar que su reciente visita a Perú también dio de qué hablar, pues durante una entrevista televisiva para promocionar la bioserie "Chespirito: sin querer queriendo", se le notó con cierta dificultad para expresarse y un semblante cansado, lo que encendió aún más la alarma entre sus admiradores.

Por ahora, la actriz asegura que continúa recuperándose en casa, agradecida por las muestras de cariño que sigue recibiendo de todo el mundo.