Policiaca

Asesinan a hermana de influencer Conejo Toys, quien aparece en la lista negra de asociados a Los Chapitos

La fémina fue atacada a balazos en la sindicatura Villa Adolfo López Mateos, en Sinaloa; su residencia la tenía San Blas, Navolato

Ago. 26, 2025
Alrededor de las 14:30 horas de este miércoles 26 de agosto, las balas arrancaron la vida de una mujer, en la sindicatura Villa Adolfo López Mateos, más conocida como El Tamarindo, ubicada al norte de Culiacán.

De acuerdo con la información, la fémina estaba sentada en las bancas de un mercado abandonado ubicado en la calle Palos Blancos entre Miguel Hidalgo y Costilla y Antonio Rosales, frente a la iglesia y un jardín de niños, cuando un comando armado abrió fuego. Murió en el lugar.

La víctima era de complexión robusta y vestía blusa negra de corazones y unas mallas negras.

El estruendo de las armas alertó a la población, que de inmediato marcó al 911; al sitio se movilizaron efectivos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano (Defensa) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes confirmaron el deceso.

Se desconocía su identidad, hasta que en el sitio del crimen se presentaron sus familiares. Se llamaba María de Jesús, de 35 años de edad, alias "La Chuy", con domicilio en la comunidad de San Blas, Navolato, y hermana del influencer Conejo Toys.

En la calle quedaron esparcidos siete casquillos, los cuales fueron levantados como evidencia por peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE); en tanto, el cadáver de la mujer fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde le realizarían la autopsia de rigor.

Como se indicó, la víctima era hermana de Conejo Toys, cuyo rostro apareció en el volante en el que estaban otros influencers; a todos se les relaciona con la facción del Cártel de Sinaloa (CDS); varios fueron asesinados y otros también siguen amenazados.

Edel Osuna
Edel Osuna
