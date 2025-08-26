En prisión preventiva, presunto responsable de violencia familiar en Guaymas

En un operativo conjunto, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) ejecutaron orden de aprehensión a Alfredo "N" de 54 años, por el delito de violencia familiar en agravio de una mujer de 47 años de edad.

El mandato judicial fue cumplimentado sobre la calle 14 de la colonia Centro en Guaymas, donde se aseguró al imputado sin incidentes, siendo posteriormente puesto a disposición del juez.

Durante la audiencia inicial, el Agente del Ministerio Público formuló imputación en su contra y expuso los antecedentes que lo vinculan al proceso penal. La autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Alfredo "N" por el delito de violencia familiar, imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

Cabe destacar que el hombre cuenta con registros penales previos, entre ellos homicidio por dos o más personas en el año 2000, lesiones en 2008 y antecedentes por violencia familiar en 2020 y 2025. Tras la resolución judicial, quedó internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Guaymas.