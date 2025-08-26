Detienen a hombre con droga en Pueblo Yaqui

Durante recorridos de vigilancia, elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina capturaron a un hombre señalado por la presunta comisión de delito contra la salud, en la Comisaría de Pueblo Yaqui.

Luego de recibir un reporte por supuesta venta de droga en la vía pública, los elementos se trasladaron a la colonia Héroes del 47, en donde ubicaron a un individuo que coincidía con las características reportadas. Al ser abordado por los oficiales, el sujeto se identificó como Gael “N”, de 20 años de edad, a quien se le aseguraron 22 envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina o crystal.

Por tal motivo se realizó su detención por la probable comisión del delito contra la salud, siendo asegurado conforme al protocolo y trasladado a la Jefatura de Policía para la elaboración del Informe Policial Homologado. Posteriormente, el detenido y las dosis aseguradas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado para las investigaciones correspondientes.