  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 26 De Agosto Del 2025
Policiaca

Guerreras Buscadoras hallan restos de hombre asesinado en el Valle del Yaqui

La víctima fue localizada el lunes por la mañana; sin embargo, el cuerpo no estaba completo, por lo que el colectivo de búsqueda acudió al sitio

Ago. 26, 2025
El cadáver fue hallado cerca de un dren, sitio al que acudieron familiares e integrantes del colectivo, para buscar los restos que le faltaban (Foto: Roke Arballo)
En apoyo a familiares del hombre cuyo cadáver fue hallado la mañana del lunes en el Valle del Yaqui, las Guerreras Buscadoras de Cajeme volvieron al punto donde este se encontraba, logrando ubicar partes faltantes del cuerpo.

Como oportunamente se dio a conocer, fue poco antes de las 11:30 horas, cuando la víctima fue hallada en calle 3 entre 300 y 400, al suroeste de Ciudad Obregón.

A través de una transmisión en vivo, la líder de las Guerreras Buscadoras, Silvia Velázquez Rodelo, dijo que los restos fueron hallados en las afueras de un rancho de la zona.

"Si ya los localizamos así, ya sea en fosas o expuestos, como en este caso, queremos llevarnos lo más que podamos de ellos", expresó.

imagen-cuerpo

Gracias a una identificación que traía consigo, el occiso fue identificado como Antonio de Jesús G. V., quien había sido privado de la libertad en el ejido Mora Villalobos, también conocido como Campo 29.

"Tenía unos días desaparecido, desgraciadamente por el hecho de estar expuesto a la intemperie no se pudo reconocer inmediatamente, estamos a la espera de resultados de ADN", mencionó Silvia Velázquez.

Por último, la fundadora de Guerreras Buscadoras dijo que también buscarán apoyos para los gastos funerarios de Antonio de Jesús.

Roke Arballo
Roke Arballo
