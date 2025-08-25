Localizan a persona sin vida en el Valle del Yaqui

La mañana de este lunes, policías municipales encontraron el cadáver de un hombre en un predio agrícola del Valle del Yaqui.

Los hechos sucedieron poco antes de las 11:30 horas, en calle 3 entre 300 y 400, al sur de Ciudad Obregón, y del ejido Mora Villalobos, o Campo 30.

En apego a los protocolos, la zona fue resguardada por los agentes policiacos, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo de las investigaciones correspondientes en la escena.

Sobre la víctima, se informó que es un hombre, quien presuntamente estaba maniatado y presentaba otros evidentes signos de violencia.

Sus restos fueron trasladados al anfiteatro, donde médicos forenses le practicarían la autopsia, para los fines legales correspondientes.