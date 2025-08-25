  • 24° C
Policiaca

Localizan a persona sin vida en el Valle del Yaqui

El hallazgo se hizo en la calle 3, al sur de Ciudad Obregón y del Campo 30

Ago. 25, 2025
Autoridades municipales resguardaron la zona mientras la Fiscalía realizaba las investigaciones (Foto: Roke Arballo)
La mañana de este lunes, policías municipales encontraron el cadáver de un hombre en un predio agrícola del Valle del Yaqui.

Los hechos sucedieron poco antes de las 11:30 horas, en calle 3 entre 300 y 400, al sur de Ciudad Obregón, y del ejido Mora Villalobos, o Campo 30.

En apego a los protocolos, la zona fue resguardada por los agentes policiacos, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo de las investigaciones correspondientes en la escena.

Sobre la víctima, se informó que es un hombre, quien presuntamente estaba maniatado y presentaba otros evidentes signos de violencia.

Sus restos fueron trasladados al anfiteatro, donde médicos forenses le practicarían la autopsia, para los fines legales correspondientes.

Roke Arballo
