Policiaca

Rescatan a persona privada de la libertad en Ciudad Obregón; hay cuatro detenidos

Durante el operativo desplegado en la colonia Agrónomos también se aseguró armamento y equipo táctico

Ago. 25, 2025
Los tres hombres y la mujer fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes
Cargos por privación ilegal de la libertad, así como posesión de armas de Uso Exclusivo de las Fuerzas Armadas, son los que enfrentan tres hombres y una mujer, que fueron detenidos durante un operativo al noroeste de Ciudad Obregón.

El Gabinete de Seguridad de México informó que, los hechos sucedieron el pasado viernes en la colonia Agrónomos, que abarca de la calle Cajeme a la Norte y de la California a la Otancahui.

En un domicilio de dicho sector, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), intervinieron con apoyo de la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano, y además de rescatar a una persona privada de su libertad, decomisaron tres armas largas, 20 cargadores, 585 cartuchos útiles, un arma corta, un vehículo, tres chalecos balísticos y poncha llantas.

imagen-cuerpo

Todo el material asegurado quedó a disposición del Ministerio Público, al igual que los cuatro detenidos.

Roke Arballo
