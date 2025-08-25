Detienen a cinco tras reporte de disparos al sur de Ciudad Obregón; uno es policía activo

Un elemento activo del Departamento de Tránsito Municipal fue detenido durante un operativo mixto, desplegado tras el reporte de disparos de arma de fuego.

Se trata de José Ramón D. C. de 33 años de edad, a quien capturaron junto a otros dos hombres y tres mujeres.

Lo anterior sucedió la mañana del domingo; a las 07:30 horas, en calle Rodeiro entre Ravel y Solana, en el fraccionamiento Las Misiones.

Hasta ese lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Secretaría de Marina y del Ejército, tras recibir el reporte de detonaciones.

Afuera de una vivienda de esa zona, los uniformados detectaron las cinco personas, quienes estaban ingiriendo bebidas alcohólicas; y alrededor de ellos, localizaron varios casquillos percutidos por arma de fuego.

Por tal motivo, las dos mujeres y los tres hombres fueron minuciosamente revisados, pero no les hallaron nada ilegal, sin embargo, los agentes continuaron con la inspección a un vehículo Ford Fusion de color guinda; propiedad de uno de los individuos.

En la guantera de la unidad motriz, fue localizada un arma corta de calibre 9 milímetros, de color negro, con detalles en dorado y las cachas blancas.

Dicha arma fue confiscada, mientras que las cinco personas fueron detenidas, y puestas a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.

Se dio a conocer que, además del policía activo, fueron aprehendidos Ignacio M. R. de 26 años, Carlos B. M. de 29 años, Thalia B. D. de 38 años y Alejandra G. C. de 27 años de edad.