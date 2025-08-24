Capturan a "Machetero" en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de Walter Francisco "N", por su presunta responsabilidad en los delitos de robo con violencia y amenazas, así como robo calificado agravado, con machete, en agravio de diversas víctimas en Hermosillo.

En audiencias iniciales derivadas de órdenes de aprehensión ejecutadas, el Agente del Ministerio Público presentó datos de prueba sobre los hechos imputados, mientras que la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional de 144 horas para resolver la vinculación a proceso. En ambos casos, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación, el 3 de febrero de 2025, alrededor de las 16:00 horas, en un parque ubicado en la colonia Las Pilas, Walter Francisco "N" amagó con un machete a Guillermo "N" para despojarlo de un reloj, una cartera con 300 pesos en efectivo y posteriormente lo golpeó en la cabeza, amenazándolo de muerte antes de huir del lugar.

Además, el pasado 12 de julio, aproximadamente a las 22:30 horas, en las inmediaciones de la colonia Centro, el imputado, acompañado de diversas personas, interceptó a Salvador Rigoberto "N" y Francisco Ramón "N", a quienes intimidó con machetes para despojarlos de dinero en efectivo, documentos y un teléfono celular.

En este segundo evento, Walter Francisco "N" agredió físicamente a Francisco Ramón "N", ocasionándole heridas en el cuello y mano izquierda.

Las investigaciones realizadas por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) con Servicios Periciales permitieron establecer la probable responsabilidad del imputado en ambos hechos, por lo que fue detenido mediante órdenes judiciales y puesto a disposición de jueces.