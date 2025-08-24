  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 24 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Capturan a "Machetero" en Hermosillo

El imputado habría cometido al menos dos asaltos a mano armada entre febrero y julio de este año

Ago. 24, 2025
Capturan a "Machetero" en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de Walter Francisco "N", por su presunta responsabilidad en los delitos de robo con violencia y amenazas, así como robo calificado agravado, con machete, en agravio de diversas víctimas en Hermosillo.

En audiencias iniciales derivadas de órdenes de aprehensión ejecutadas, el Agente del Ministerio Público presentó datos de prueba sobre los hechos imputados, mientras que la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional de 144 horas para resolver la vinculación a proceso. En ambos casos, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación, el 3 de febrero de 2025, alrededor de las 16:00 horas, en un parque ubicado en la colonia Las Pilas, Walter Francisco "N" amagó con un machete a Guillermo "N" para despojarlo de un reloj, una cartera con 300 pesos en efectivo y posteriormente lo golpeó en la cabeza, amenazándolo de muerte antes de huir del lugar.

Además, el pasado 12 de julio, aproximadamente a las 22:30 horas, en las inmediaciones de la colonia Centro, el imputado, acompañado de diversas personas, interceptó a Salvador Rigoberto "N" y Francisco Ramón "N", a quienes intimidó con machetes para despojarlos de dinero en efectivo, documentos y un teléfono celular.

En este segundo evento, Walter Francisco "N" agredió físicamente a Francisco Ramón "N", ocasionándole heridas en el cuello y mano izquierda.

Las investigaciones realizadas por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) con Servicios Periciales permitieron establecer la probable responsabilidad del imputado en ambos hechos, por lo que fue detenido mediante órdenes judiciales y puesto a disposición de jueces.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Aseguran 12 tragamonedas en Hermosillo
Policiaca

Aseguran 12 tragamonedas en Hermosillo

Agosto 24, 2025

Las máquinas estaban en un establecimiento de la colonia Palo Verde

En Navojoa, ponen tras las rejas a Tomás "N", lo acusan de homicidio
Policiaca

En Navojoa, ponen tras las rejas a Tomás "N", lo acusan de homicidio

Agosto 24, 2025

El sujeto habría atacado a golpes y estrangulado a otro hombre en la un Centro de Rehabilitación de San Ignacio Cohuirimpo

Decomisan armamento en Sonoyta; hay dos estadounidenses detenidos
Policiaca

Decomisan armamento en Sonoyta; hay dos estadounidenses detenidos

Agosto 24, 2025

Entre lo decomisado se encuentra una ametralladora calibre .50 y 14 mil cartuchos