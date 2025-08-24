  • 24° C
Policiaca

Decomisan armamento en Sonoyta; hay dos estadounidenses detenidos

Entre lo decomisado se encuentra una ametralladora calibre .50 y 14 mil cartuchos

Ago. 24, 2025
Decomisan armamento en Sonoyta; hay dos estadounidenses detenidos

Personal de la Guardia Nacional desplegado en la Aduana del municipio de Sonoyta detuvo a dos personas de nacionalidad estadounidense, luego de que intentaran ingresar al país con armamento.

Los sujetos en cuestión tripulaban un vehículo de color blanco de la marca Ford, el cual, fue revisado por los agentes, quienes encontraron una ametralladora marca Browning de calibre .50 milímetros, así como 10 armas largas de distintos calibres y 3 pistolas de la marca Glock, en calibre 9 milímetros. Además de lo anterior se decomisaron 10 cargadores, 14 mil cartuchos y una mira telescópica.

imagen-cuerpo

Todo el material, así como los detenidos, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que se encargaría de las investigaciones pertinentes.

Roke Arballo
